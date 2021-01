La jolie histoire de la vidéo du workout de Kobe Bryant avec les Clippers

Actuellement à Sacramento, dans le staff de Luke Walton, la septième franchise de sa carrière d’assistant, Rex Kalamian en a vu passer des cartons et des cartons. Mais cette cassette vidéo, il ne l’a jamais balancée à la poubelle.

Cette VHS, c’est celle du workout de Kobe Bryant, enregistrée avec les moyens du bord le 22 juin 1996, à 9h30 du matin dans la Sports Arena de Los Angeles.

« Celle-ci, je savais qu’il fallait que je la garde »

Alors que les Clippers finiront pas jeter leur dévolu sur Lorenzen Wright (un autre joueur au destin tragique), Rex Kalamian a pris le parti de conserver cette cassette. Au cas où…

« Celle-ci, je savais qu’il fallait que je la garde car c’est quelque chose que j’allais vouloir revoir par la suite », concédait-il récemment dans le LA Times. « Je l’ai mise de côté et gardé dans une boîte à part, pendant un long moment. »

On peut y voir un jeune Bryant s’astreindre à un exercice classique : le « Mikan drill » qui consiste à se placer sous le cercle et enchaîner les layups, un coup à droite un coup à gauche, en étant tout le temps en l’air pour la finition du geste.

Après quelques ratés en chemin, le jeune lycéen de Philadelphie veut marquer le coup, prend impulsion à deux pieds et termine cet atelier éreintant d’un gros dunk ! « À un moment, Jim Brewer, un des assistants vient me voir, et me dit : ‘Tu vois ce que je suis en train de voir ?' »

Les membres du staff californien présents à cette session d’entraînement très privé n’en reviennent pas. Et le souvenir perdure jusqu’à aujourd’hui : « Rex a vraiment eu le nez creux de garder cette vidéo », ajoute Jim Brewer. « Je savais que c’était un workout à part. La détente, l’explosivité, sa manière de se motiver et de repousser ses limites, c’était incroyable. »

« Il m’a traité comme un gars qu’il connaissait depuis toujours »

L’autre jour, c’était la même fascination qui régnait dans les coursives de la franchise de Sacramento, alors que Rex Kalamian avait ressorti son trésor.

« Je passais devant la salle vidéo une heure plus tard et il devait y avoir huit personnes qui s’agglutinaient autour de l’écran. Ils étaient tous sur le cul. Ils avaient regardé une heure de vidéo d’un Kobe Bryant à 17 ans qui fait un workout. »

Après un concours de tirs, qu’il remporte, Kobe Bryant propose un H-O-R-S-E et fait monter les enchères en annonçant que celui qui perdrait aurait à nettoyer la voiture de l’autre. Vous pouvez imaginer la suite…

« Je peux vous le dire, à chaque fois que je l’ai croisé pendant les dix années suivantes, il me disait : ‘Tu me dois un nettoyage de voiture !' », sourit Rex Kalamian avant d’ajouter : « Pendant les 24 années suivantes, il m’a traité comme un gars qu’il connaissait depuis toujours. À chaque fois. C’est comme ça que je pense que beaucoup de gens se souviennent de lui. On pouvait sentir un truc avec lui, il avait cette manière de se comporter avec vous, c’était un ami. »

À défaut de pouvoir s’acquitter de son gage, Rex alamian a tout de même eu la bonne idée de graver la vidéo sur un DVD, qu’un « ball boy » a gentiment glissé dans le vestiaire de Kobe Bryant en fin de carrière. Un cadeau auquel le Laker a répondu à son tour avec une paire de chaussures signées, explicitement dédicacés pour le fiston de Kalamian…

« Pour moi, ça ne fait aucun doute qu’il a ouvert le boîtier et qu’il a regardé la vidéo », conclut Rex Kalamian. « Et il a probablement dû se critiquer. ‘Je n’arrive pas à croire que j’ai raté ces tirs-là’. »