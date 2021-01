Pour renforcer sa défense, Steve Kerr sacrifie James Wiseman

– 20.3 points. Ce terrible différentiel entre points inscrits et encaissés sur 100 possessions est celui du cinq le plus utilisé par Steve Kerr cette saison (Stephen Curry, Andrew Wiggins, Kelly Oubre Jr, Draymond Green et James Wiseman). Et c’est tout simplement le pire cinq de la ligue en la matière.

Un groupe de titulaires qui peine à être efficace en attaque (93.5 points) tout en ayant du mal à contenir l’adversaire (113.8 points). Si bien qu’en amont de la rencontre de cette nuit face aux Wolves, le coach des Warriors a décidé de prendre les taureaux par les cornes en le modifiant, d’abord dans une perspective défensive.

« Vous m’entendez dire toute l’année qu’on essaye de s’imposer comme une équipe défensive et les deux derniers matches ont été vraiment décevants sur ce plan, en particulier dans le premier quart-temps », affichait Steve Kerr, dont l’équipe avait encaissé 41 points face aux Knicks puis 39 face au Jazz après 12 minutes de jeu.

Cette nuit contre les Wolves ? Seulement 23. Même si l’adversité est à nuancer, il faut croire que l’ajustement a été payant. Steve Kerr a décidé de remplacer son rookie James Wiseman par Kevon Looney, que l’on imaginait avoir un temps d’avance sur le rookie avant l’entame de la saison. « Je vais y aller avec mon pivot vétéran, avec mon groupe de vétérans ensemble », annonçait le coach avant la rencontre. « Ce groupe se trouve être notre meilleure combinaison défensive de la saison. On espère ainsi prendre un meilleur départ. »

James Wiseman accepte ce changement

Si Kevon Looney a terminé la rencontre avec seulement 2 points inscrits (1/4 au tir), 5 rebonds et 1 contre en 19 minutes, son impact global a été positif (+ 21 au ratio +/-). Les titulaires des Warriors ont clairement surclassé ceux des Wolves, tout de même privés de Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell. James Wiseman, lui, a dû se contenter de 16 minutes de jeu pour 13 points et malgré tout… 4 fautes.

Le rookie a du travail pour défendre proprement. La bonne nouvelle, c’est qu’il a « parfaitement » accepté le fait d’être sorti du cinq. « Il comprend qu’il ne s’agit en aucun cas d’une rétrogradation. C’est simplement une partie de son développement. On essaie à la fois de développer nos jeunes et d’être une équipe de playoffs. »

Et pour le coach, ce processus passe par « des changements occasionnels de cinq majeur. Cela va participer au développement de James, je suis très confiant là-dessus. Il va continuer à jouer, mais cela lui donne un rôle légèrement différent, une façon différente de voir le jeu et on va de l’avant. » C’est exactement que ce que retient James Wiseman : « J’ai le sentiment d’en apprendre plus en débutant sur le banc. »

Quant à Draymond Green, il résume la situation de la meilleure des façons : « Qu’il soit titulaire ou pas, James reste l’un des joueurs les plus importants de l’équipe. »