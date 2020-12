Marquese Chriss apprécie la saine concurrence parmi les intérieurs des Warriors

Dans la foulée du départ de Willie Cauley-Stein en janvier dernier, il avait récupéré la place de titulaire chez les Warriors. Marquese Chriss est moins certain de garder ce statut pour la saison qui s’annonce. Car depuis, Kevon Looney a retrouvé la pleine possession de ses moyens et les Warriors ont drafté James Wiseman.

La course à l’intérieur qui viendra ainsi compléter le cinq de Steve Kerr se joue entre ces trois hommes.

Selon le coach, Kevon Looney a aujourd’hui un temps d’avance. Mais l’ancien joueur des Suns a encore quelques semaines devant lui, lors du « training camp » pour se distinguer.

« Nous sommes en concurrence les uns avec les autres, et pas les uns contre les autres », formule Marquese Chriss. « Quand Omari (Spellman) était là (la saison passée), il était comme mon frère de bataille. Nous voulons tous trouver un moyen de nous compléter et je ne crois pas que l’un d’entre nous essaie de supplanter qui que ce soit. Je crois que nous offrons tous des choses différentes dont l’équipe a besoin, et c’est pourquoi nous sommes ici. »

Sur le papier, James Wiseman est bien plus long et vertical que Kevon Looney. Alors que ce dernier affiche plus de certitudes défensives, Marquese Chriss est plus porté sur l’attaque, démontrant même l’année dernière des qualités de passeur. Rappelons qu’il a tourné à 13 points, 9 rebonds et 3 passes de moyenne après le dernier All-Star Game.

« On apporte tous des choses différentes », redit le 8e choix de la Draft 2016, dont le contrat vient d’être garanti. « Un jeu de passe pour ce qui me concerne et le fait d’essayer de créer le jeu. Loon sur l’aspect défensif, en étant un joueur intelligent. Et je crois que James fait de tout. Il fait tout très bien. Donc je pense que ça va bien marcher pour nous. Le fait d’avoir un groupe de joueurs qui peuvent offrir différentes choses à différents moments du match va nous donner beaucoup de polyvalence. »