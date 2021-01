Jayson Tatum a vite effacé sa mauvaise expérience du Covid-19

Jayson Tatum était ravi de retrouver les parquets hier soir à Chicago, après deux semaines de quarantaine à cause du Covid-19, dont les premiers jours ont été durs à gérer. « C’était compliqué, surtout au moment où tu l’apprends » confie l’ailier de 22 ans, qui n’a ressenti de vrais symptômes que pendant un jour.

« Je ne sais pas si on peut parler de panique, mais tu penses à tout ce que tu as lu et entendu, à tous ces gens qui ont été touchés, qui en sont morts » poursuit-il. « Le virus m’a gêné les premiers jours. J’y pensais beaucoup. Je me demandais : ‘Est-ce que je vais bien ou pas ? Est-ce que je peux sentir ça ? Est-ce que ma poitrine me fait mal ? Ou est-ce que j’y pense juste trop ?’ Et puis tu es confiné deux semaines. Donc mentalement c’est compliqué. »

Et puis il faut apprendre à vivre les matchs depuis son canapé, une expérience particulière pour un joueur qui n’a jamais raté plus de trois matchs de rang.

La condition physique ? Un détail

« Je ne les regarde pas de la même façon que tout le monde car je connais l’équipe, les systèmes, ce qu’on aurait dû faire, ce que les gars peuvent faire. C’est différent que de regarder un match normal. »

Des moments frustrants, surtout quand il y a trois matchs perdus sur cinq par ses coéquipiers. De quoi être remonté pour son retour, et malheureusement pour les Bulls, le All-Star n’a pas tardé à retrouver son rythme, lui qui avait eu quelques jours pour se remettre en forme à l’entraînement. « Il faut courir, s’entraîner, essayer de simuler un match NBA, mais c’est dur » décrit-il. « Je me suis bien senti la plupart du match, surtout en deuxième mi-temps. J’étais fatigué en début de match, ça allait un peu mieux lors de mon deuxième passage. »

Lors du premier, il a quand même inscrit 7 points en l’espace de 40 secondes avec un stepback, un superbe arabesque en passant sous le panier et un 3-points en première intention.

Au final, l’ancien de Duke a terminé avec 24 points à 11/20 aux tirs, 5 passes et 4 rebonds en 31 minutes, avec une victoire au bout. Comme s’il n’était jamais parti, comme si cette mauvaise expérience n’avait jamais existé.