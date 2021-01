Faute de joueurs valides, le Pelicans/Spurs de cette nuit est reporté !

Comme il y a une dizaine de jours, avec l’affiche entre les Wolves et les Grizzlies, une nouvelle rencontre a été reportée quelques heures seulement avant de débuter.

Cette fois-ci, c’est l’affrontement entre les Pelicans et les Spurs, prévu cette nuit à 3 heures, qui est concerné par ce report. Mais le plus inquiétant dans cette annonce, c’est probablement le fait que les deux équipes n’étaient pas en mesure d’aligner au moins huit joueurs valides chacune, en raison du Covid-19. Ce qui signifie qu’elles doivent présenter toutes deux un nombre élevé de cas contacts, au sein de leurs effectifs respectifs…

Pour ne rien arranger, ce report risque certainement d’avoir des répercussions sur les matchs à venir des derniers adversaires de New Orleans et San Antonio. Tandis que les Pelicans ont affronté les Wolves samedi soir, les Spurs étaient quant à eux opposés aux Wizards dimanche soir. Autrement dit deux franchises elles aussi particulièrement touchées par le Coronavirus ces dernières semaines…

Une chose est sûre : on peut d’ores et déjà imaginer que les prochaines rencontres de New Orleans et San Antonio —prévues mercredi soir contre les Wizards et les Celtics— ont de grandes chances d’être également reportées.