Evan Fournier : « Le problème vient de nous »

Passer du rire aux larmes, de la joie à la tristesse, c’est aussi le quotidien des joueurs NBA. Evan Fournier a souffert du dos ces dernières semaines. Son retour à la compétition a coïncidé avec la fin de la mauvaise série du Magic, mercredi soir à Minnesota, marquée par le panier au buzzer du rookie Cole Anthony dans l’euphorie générale.

Les deux matchs qui ont suivi ont rapidement calmé cette embellie, puisque le Magic est vite retombé dans ses travers, à commencer par un revers sur le fil à Indiana après prolongation (120-118), puis la rencontre de cette nuit, perdue alors que les Floridiens comptaient 14 longueurs d’avance dans le troisième quart-temps (66-80) avant d’encaisser un 25-4 qui a complètement relancé les Hornets, vainqueurs 104-107.

« C’est frustrant, ça fait deux matchs en deux jours où on joue trois supers quart-temps, et tout est gâché par le dernier quart-temps où on s’écroule », a regretté Cole Anthony. « D’un côté c’est positif, parce que ça montre qu’on peut être performant et surclasser une équipe pendant trois quart-temps, mais on ne peut pas se permettre de finir comme ça. On doit s’améliorer en tant qu’équipe. On n’a pas trop de temps pour s’entraîner, on regarde beaucoup de vidéos. On est tous des grands garçons, à nous de changer ça sur le terrain ».

Après le panier de la gagne signé Gordon Hayward à 7 dixièmes de la fin, portant la marque à 104-106, c’est Cole Anthony (14 points, 6 passes décisives) qui était chargé d’effectuer la remise en jeu pour une potentielle dernière chance. Mais le rookie n’a même pas été en mesure de mettre le ballon en jeu au bout de cinq secondes.

« C’est juste que c’est dur de faire une passe quand environ 80% du terrain est bouché par le gars qui défend devant vous. On avait un plan qu’on a essayé de mettre en place mais qui se déroulait à l’endroit le plus bouché. C’était difficile de faire une passe. Je ne crois pas que mes coéquipiers m’en veulent pour ça et je ne me sens pas responsable. Il y a eu un paquet de moments dans ce dernier acte où on a aussi perdu ce match », a-t-il ajouté.

« On ne revient pas en courant, on ne fait pas de fautes, on ne prend pas les rebonds, le genre de choses qu’on ne peut pas se permettre, le genre de choses qui font une grande différence »

Plutôt productif sur les trois matchs depuis son retour, Evan Fournier (21 points, 6 passes) aurait pu être le héros de la fin de match après avoir notamment enchaîné deux paniers à 3-points, pris un rebond défensif suite au lancer raté de Bismack Biyombo puis avoir trouvé Terrence Ross dans le corner pour le 3-points de l’égalisation à 104-104. Mais pour le Français aussi, le Magic a perdu la rencontre avant ces ultimes instants, à cause de la défense.

« On ne revient pas en courant, on ne fait pas de fautes, on ne prend pas les rebonds, le genre de choses qu’on ne peut pas se permettre, le genre de choses qui font une grande différence. Quand on regarde le match de ce soir, c’est vraiment là-dessus qu’on perd », a-t-il déclaré après le match. « Le plus gros souci est venu de nous, on les a dominés pour être honnête. Dans le quatrième quart-temps, on n’a pas eu le même niveau de concentration, et on n’a pas joué notre jeu, comme je l’ai dit, à savoir revenir en défense, faire les écrans-retard et être solide en défense. En face, ils ont continué à se battre, ils ont joué leur jeu et méritent leur victoire. Le problème vient de nous… On prend 33-18 dans le dernier quart-temps ».

Ces petits détails qui font toute la différence et qui ont miné le Magic sur les deux derniers matchs, n’arrangeant pas la situation des Floridiens désormais à la 12e place de la conférence Est, juste derrière… Charlotte.

« Jouer dur, ce n’est pas suffisant, il faut aussi savoir exécuter notre jeu sur la fin », a poursuivi Cole Anthony, agacé d’avoir vu Gordon Hayward bénéficier de trop de tirs ouverts. « Comme nous l’a dit le coach, dans le seul quatrième quart-temps, il y a deux ou trois situations sur du jeu de transition où on n’est pas en place. Gordon Hayward qui a un shoot ouvert dans le corner, il ne devrait même pas en avoir un seul de toute la rencontre alors qu’on sait le genre de joueur qu’il est. On ne peut pas se permettre d’avoir ces trous mentaux. Une fois qu’on aura rectifié ça, on sera meilleurs ».

Petit plus du calendrier cette saison en raison du protocole sanitaire, les hommes de Steve Clifford auront l’occasion de se racheter dès ce soir face au même adversaire.