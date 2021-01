Le MVP de la nuit : Damian Lillard, un papa heureux

Comme chaque année, l’infirmerie se remplit à Portland, et comme chaque année, Damian Lillard porte son équipe à bout de bras en attendant le retour des blessés. Sans faire de buit, les Blazers se sont installés à la 4e place de la conférence Ouest, et si cette nuit, ils ont tremblé face aux Knicks, c’est Lillard qui les a mis sur les bons rails, et qui les a rassurés en fin de match.

Un Lillard un poil déboussolé puisque les deux derniers matches de Portland avaient été annulés, mais aussi parce que son épouse a donné naissance à des jumeaux jeudi. Un garçon et une fille, et il a expliqué qu’il ressentait un sentiment de vulnérabilité face à sa fille. « Et ça va empirer » a-t-il prévenu, précisant qu’il dormait à l’hôpital depuis mercredi soir.

Mais revenons au match, et Lillard a tout simplement été parfait pendant… 30 minutes ! Il faudra attendre le milieu du 3e quart-temps pour le voir manquer un tir. Avant cela, on avait eu le droit à une partition exceptionnelle avec 18 points à la pause à 100% avec un 3 sur 3 à 3-points. Et ce ne sont pas des shoots faciles. Elfrid Payton l’a collé, puis R.J. Barrett l’a gêné par sa taille et son envergure, mais Lillard était relax, détendu, et la confiance fait le reste. Pourtant, les Knicks possèdent l’une des meilleures défenses de la NBA…

« Comme on a reporté deux matches, j’ai beaucoup regardé de vidéos ces derniers jours » explique Lillard. « Je ratais dernièrement des shoots que je ne devais pas rater. Je ne comprenais pas car j’avais bossé dessus cet été. J’ai échangé des idées et des vidéos avec mon préparateur physique, et ce soir, je voulais revenir à des choses plus simples. »

Grâce à ce Lillard à la fois sobre et parfait, les Blazers vont prendre le large, mais ils vont aussi se faire peur ! Les Knicks vont recoller au score, obligeant Lillard à reprendre les choses en main. Ce sera d’abord sur un 3-points à plus de 8 mètres entre deux écrans pour redonner 10 points d’avance. Puis en fin de match, son bras ne tremble pas aux lancers-francs pour assurer la victoire (116-113), et ponctuer une superbe ligne de stats : 39 points à 11 sur 17 aux tirs avec un 6 sur 10 à 3-points, avec 8 passes et 5 rebonds. Son 11 sur 11 aux lancers-francs est précieux pour éviter le hold up des Knicks.

« Cela arrive tous les soirs » conclut-il à propos du comeback de New York. « Il y a toujours des séries, les équipes prennent confiance, et sont de plus en plus à l’aise. Dans ces cas-là, les bonnes équipes sont capables de maîtriser ces tempêtes, en jouant juste en fin de match, en mettant les lancers et en prenant des rebonds importants. Ce n’était pas très beau, ce n’était pas parfait, mais on a gagné. »