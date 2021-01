Record de passes décisives pour Bojan Bogdanovic, symbole d’un Jazz bien dans ses baskets

Bojan Bogdanovic n’est pas vraiment réputé pour être un passeur. Souvent en bout de chaîne, le shooteur croate est là pour conclure les actions et il lui arrive même de finir des matchs sans rebond, passe, interception ou contre. Dans les bases de données statistiques, seul Allan Houston (37 points) a ainsi inscrit davantage de points que lui (35 points) sans remplir d’autres colonnes « positives » de la feuille de stats…

Mais hier soir, face à Golden State, le joueur de Salt Lake City a distribué 8 offrandes, son record en carrière.

« On a ri lors du premier temps-mort, car je pense qu’il avait trois passes décisives après les trois premières possessions, donc c’est définitivement une chose à laquelle nous ne sommes pas habitués » s’amuse ainsi Joe Ingles. « Non mais je pense qu’il fait la bonne action à peu près à chaque fois et c’est évidemment plutôt moi en tant que créateur et lui à la finition. Ça reste un passeur volontaire, et il n’est pas là uniquement pour marquer. »

Ce record symbolise surtout le bon passage d’Utah, qui reste sur huit victoires consécutives et se place à la deuxième place de l’Ouest avec 12 victoires pour 4 défaites. Et Bojan Bogdanovic peut faire l’extra pass pour servir un joueur mieux placé que lui à 3-points, l’équipe de Quin Snyder misant toujours plus sur le shoot lointain.

Alors que l’équipe était déjà 10e de la NBA l’an passé au niveau du nombre de tirs extérieurs par match (35.2), elle est cette saison à la 3e place (41.6). Plus impressionnant, elle a malgré tout réussi à augmenter son efficacité dans le domaine, passant de 38% à 40.3% de réussite sur ce début de campagne !

Face à Golden State, la troupe de Salt Lake City a encore bouclé le match avec un très bon 20/50 de loin.

« Il y a des matchs où ça clique comme ce soir. Il y a d’autres matchs où il faut se battre et je veux juste que nous restions stables – sans trop s’enflammer et sans trop se démoraliser. Et le fait que nous jouions bien en ce moment est une bonne chose, mais le défi est de continuer à le faire », conclut ainsi Quin Snyder.