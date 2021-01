Les Pelicans touchent le fond

En arrivant à la Nouvelle Orléans, Stan Van Gundy avait prévenu qu’il voulait que sa nouvelle équipe devienne une référence en défense. Que ce soit à Orlando ou Detroit, c’était sa marque de fabrique, et on s’attendait effectivement à ce que les arrivées d’Eric Bledsoe et de Steven Adams apportent de la dureté à ce jeune groupe.

Malheureusement, les Pelicans sont actuellement 23e de la NBA à l’efficacité défensive, et ce dimanche, la franchise pointe à l’avant-dernière place de la conférence Ouest ! Cette nuit, Zion Williamson et ses coéquipiers ont même perdu à Minnesota, pourtant privé du duo Towns-Russell, et qui n’avait gagné qu’un match sur les douze derniers…

« J’ai sans doute une part de responsabilité, mais nous en avons parlé après le match : certains gars se doivent se prendre leurs responsabilités et se mettent à se donner à fond » prévient Stan Van Gundy. « On ne peut pas accepter que son adversaire se donne plus à fond que soi. Il faut prendre ses responsabilités lorsqu’on a la balle en main. Ce n’est pas en perdant 17 ou 18 ballons par match qu’on pourra arrêter ça… »

Quel collectif ?

Cette nuit, les Pelicans ont perdu 21 ballons, mais Stan Van Gundy a raison de parler de dureté. Ses joueurs en manquent clairement. Les coéquipiers de Malik Beasley n’ont rencontré aucune difficulté pour pénétrer ou shooter de loin. Plusieurs fois, le repli défensif a été absent, et ce n’est pas la première fois. Sans parler du rebond.

« Ils ont défendu dur. Ils étaient plus durs pour aller au rebond. Ils étaient plus durs dans leurs courses. Dans tout ! » énumère le coach des Pelicans. « Notre comportement n’était pas du tout à leur niveau. C’est toujours décevant. J’ai trouvé que nous étions débordés sur tous les plans. Nous n’étions pas assez investis dans ce match. C’est extrêmement, mais extrêmement décevant. »

Stan Van Gundy a aussi sa part de responsabilité. Steven Adams ne semble avoir aucun rôle défini en attaque, si ce n’est créer des espaces pour Zion Williamson ou Brandon Ingram, pour faire la différence individuellement.

Tout cela manque de dureté, mais aussi d’identité. On voit une somme d’individualités mais aucun collectif. En attaque comme en défense, et le problème, c’est que les stars ne donnent pas l’exemple. En défense, Brandon Ingram est passif, se contentant d’accompagner son adversaire. Quant à Zion Williamson, il cherche le contre avant d’empêcher son attaquant d’avoir la balle. Et quand JJ Redick rentre, les boulevards sont encore plus larges…

Stan Van Gundy est donc face à un chantier énorme, et les cinq prochains matches à domicile vont sans doute permettre de bosser davantage à l’entraînement. L’équipe en a sérieusement besoin.