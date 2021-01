Stan Van Gundy tire (encore) la sonnette d’alarme en défense

Sur le papier, les snipers du Jazz avaient tout pour se régaler face à New Orleans, l’équipe qui laisse le plus shooter à 3-points de la ligue. Ça n’a pas raté : Utah l’a emporté 118-102 avec un superbe 21/47 derrière l’arc.

« On ne peut pas encaisser 21 3-points et en mettre 6 » souligne Stan Van Gundy. « On peut mieux shooter, mais on ne pourra pas atteindre ce niveau. On doit être meilleur défensivement. On doit être meilleur des deux côtés, mais surtout en défense contre ce genre d’équipe. Il faut limiter le nombre de 3-points. »

Il faut rappeler ici que les Pelicans ne sont pas les seuls à avoir eu du mal à défendre sur les shooteurs du Jazz : la franchise fait désormais reposer son système sur cette arme, figurant à la troisième place de NBA au nombre de tentatives de loin, avec le 4e meilleur pourcentage de réussite. Mais New Orleans a subi une fois de plus hier soir et pour « SVG », il est temps de réagir, pas seulement dans ce domaine.

Responsabilités individuelle et collective

« On doit faire des ajustements au niveau de notre défense sur pick-and-roll, pour ne pas laisser tirer autant de 3-points. On doit revenir en transition, ce qu’on n’a pas fait ce soir. Ce n’est pas un problème de système, il faut juste mieux faire. Et on doit progresser au niveau de la défense sur le ballon en un-contre-un. En deuxième mi-temps, Lonzo (Ball) a bien défendu, Nickeil (Alexander-Walker) a fait des progrès, mais à part ça on a beaucoup de mal. C’était le cas contre Sacramento, et encore ce soir. Il faut une réponse individuelle. Quand les adversaires rentrent dans la raquette, ils cassent toute notre défense et il n’y a pas de réponse. »

Il a proposé une zone en réponse hier soir dans le troisième quart-temps, et même si c’était « histoire de tenter quelque chose car le Jazz marquait sur chaque possession », le coach veut étudier cette piste.

Il le répète : les joueurs et le staff doivent trouver ensemble un moyen de progresser de ce côté-là du terrain, la franchise (5-8) étant 21e de la ligue au ratio défensif. « Ce qui compte, c’est de continuer à faire des ajustements dans notre système, pour être meilleur sur les 59 derniers matchs de la saison » conclut-il.