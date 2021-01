Les entames ratées à répétition des Warriors inquiètent Draymond Green

Certes, les Warriors ont marqué leur début de saison par deux « comeback » retentissants face aux Clippers et aux Lakers. Mais cette tendance à concéder de gros écarts est en train de jouer des tours aux hommes de Steve Kerr.

Sur ses cinq derniers matchs, Golden State a pris la mauvaise habitude de se faire dominer dès le premier quart-temps. Hormis contre les Spurs, l’écart a ainsi fluctué entre -13 face à Denver, -12 contre Los Angeles, et -9 contre les Knicks et cette nuit à Utah (39-30), deux matchs scellés par deux revers.

La situation interpelle Draymond Green, qui ne voit pas vraiment de facteurs particuliers pour expliquer ce retard à l’allumage. « Si j’avais la réponse, je la donnerais à notre équipe. Je ne sais pas, on doit trouver une solution », a-t-il glissé après la rencontre débutée par un 19-2 infligé par les Jazzmen.

Une identité à (re)trouver

Lors de ces dernières interventions en conférence de presse, Steve Kerr avait pourtant estimé que ses Warriors commençaient à mieux se trouver après un début d’exercice difficile, déclarant que ses protégés avaient réalisé « leur meilleur match » face à San Antonio.

Depuis, Golden State a fait deux gros pas en arrière. Sans forcément procéder à des changements radicaux, l’ex disciple de Gregg Popovich en profitera peut-être pour être moins laxiste dans son coaching, après avoir notamment attendu que son équipe se retrouve menée 14-0 avant de prendre un premier temps-mort la nuit dernière.

« Nous devons trouver notre identité en tant qu’équipe », a ajouté Draymond Green. « Parfois nous déplaçons le ballon, parfois non. Parfois nous défendons, parfois nous ne le faisons pas. Nous avons besoin d’établir une identité. Quel genre d’équipe allons-nous être ? Allons-nous être une équipe qui fait circuler le ballon ou une équipe qui joue en isolation ? ».

Beaucoup de questions auxquelles les Warriors vont rapidement devoir trouver des réponses, Steve Kerr le premier.

« Je crois que le plus décevant dans ces deux derniers matches, c’est le nombre de fois où l’on n’a pas fait basculer le ballon d’un côté à un autre » regrette le coach de Golden State. « Quand on joue contre des joueurs comme Mitchell Robinson ou Rudy Gobert, il faut prendre conscience qu’on doit faire basculer la balle. On ne peut pas simplement agresser un contreur ou prendre des tirs à mi-distance. Il faut être dans du « drive and kick ». C’est le nom de ce jeu » conclut ainsi le technicien.