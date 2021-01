Chez les Lakers, l’ineffaçable peine liée à la mort de Kobe Bryant

26 janvier 2020. Cette date restera tristement gravée dans les annales du basket NBA. Dans deux jours, la ligue se recueillera un an après l’accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à Kobe Bryant, sa fille et sept autres personnes. La pandémie de Covid-19 a eu beau changer la face du monde depuis, ce décès tragique reste dans les mémoires.

« Le proverbe veut que le temps fasse son œuvre. Aussi dévastateur et tragique que cet événement ait été, et qu’il l’est encore pour nous tous qui sommes impliqués, seul le temps (fera son œuvre). Et cela prend du temps. Chacun a son propre processus de deuil », formule LeBron James, dans la foulée de la victoire des siens, à Chicago.

Toute l’organisation des Lakers a évidemment été en première ligne de ce drame. En particulier les deux nouveaux visages de la franchise, LeBron James et Anthony Davis, par leur proximité avec l’ancienne légende.

« À l’approche du premier anniversaire (de sa mort), nous sommes profondément attristés de réaliser qu’il n’est plus là. Je sais que j’ai encore du mal à le supporter, on continue à ne pas pouvoir le croire », note « AD ». « J’essaie de ne pas me remettre ça en tête parce que c’est trop sombre », complète LeBron James, là où Marc Gasol, se dit désolé de ne pas être « à l’aise » pour parler du drame en tant que tel.

« Je ne réalisais pas qu’il avait eu un tel impact sur la vie de tant de gens en dehors du basket »

Selon ESPN, en raison de cette émotion encore vive, les Lakers n’ont pas l’intention de mettre davantage l’accent sur cet anniversaire. L’équipe ne devrait pas porter le fameux maillot « Black Mamba » pour son déplacement à Cleveland lundi, la veille du 26 janvier donc, ni lors du match à Philadelphie, mercredi.

À défaut d’hommage formel, les joueurs se contenteront de continuer à porter des chaussures signées par l’ancien numéro 24. Sans oublier le cri collectif « Mamba à trois ! », que les Lakers ont l’habitude de reprendre.

Plus à l’aise pour parler de l’héritage laissé par Kobe Bryant, LeBron James reste par exemple marqué par la façon avec laquelle son aîné s’est approprié « l’ADN » de Michael Jordan. Anthony Davis, lui, retient une influence globale qui a dépassé leur sport : « Je ne réalisais pas qu’il avait eu un tel impact sur la vie de tant de gens en dehors du basket. Du football au football américain, en passant par les joueurs à l’étranger où même ceux qui ne font pas de sport, il est toujours question de la ‘Mamba mentality . »

Gagner le titre la saison passée était ainsi un bon moyen de lui rendre hommage. « On savait qu’on se battait jusqu’au bout avec un but qui ne nous concernait pas seulement nous, c’était pour la famille Bryant », rappelle l’intérieur dont l’équipe pourrait dédier un nouveau titre à la mémoire du « Black Mamba » en réalisant le doublé.