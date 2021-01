Gregg Popovich : « Luka Doncic, c’est la quintessence du basketteur »

Malgré un effectif toujours réduit avec plusieurs joueurs qui se remettent doucement du Covid-19, les Mavericks vont mieux, et cette nuit, ils sont allés arracher une belle victoire sur le parquet des Spurs. Auteur d’une nouvelle performance majuscule, avec ses 36 pts, 11 pds et 9 rbds, Luka Doncic a fait très mal dans le « money time » avec un move « à la Olajuwon » pour enrhumer LaMarcus Aldridge puis en servant parfaitement Jalen Brunson dans le corner. En trente secondes, ces deux gestes de grande classe ont signé un 5-0 pour repousser définitivement San Antonio.

Après s’être reproché d’être trop perso, Doncic a vite compris. Cette nuit, il plante 19 points dans le premier quart-temps, mais ensuite, il s’est attaché à faire jouer les autres pour permettre à chacun de trouver son rythme. Comme par exemple, Kristaps Porzingis qui a besoin d’imposer ses centimètres près du cercle. Et puis quand les Spurs ont recollé au score en fin de match, il a repris le match à son compte…

« Il aurait sans doute fait un très grand handballeur »

« Je pense que le plus important est de faire de meilleurs choix » explique Doncic au Dallas Morning News. « Cela peut se traduire en laissant filer un bon tir, pour en trouver un meilleur. Je pense que c’est la clé de notre fin de match. »

De la justesse couplée à une vision de jeu et du sang-froid qui impressionnent tout le monde en NBA, et plus particulièrement cette nuit Gregg Popovich. Depuis deux ans, le coach des Spurs n’a jamais été avare de compliments lorsqu’il s’agit d’évoquer Doncic, et cette nuit encore, il a multiplié les compliments. « C’est la quintessence du basketteur » lâche-t-il. « Il a ce feeling ancré en lui pour le basket. Il est conçu pour ce sport, et il aurait sans doute fait un très grand handballeur. »

Pourquoi le handball ? Sans doute pour sa capacité à attirer les défenses pour mieux créer les décalages ou pour sa qualité de passes sur de petits périmètres. « Il est grand, et pourtant, il a cette qualité de passe, cette vision du terrain, cette confiance et il shoote bien » énumère Popovich. « Il aime tout simplement le basket, et ses qualités sont de tout premier plan. C’est juste du plaisir à regarder. »