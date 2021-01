[Stats & Highlights] Les Clippers passent la sixième, Atlanta enfonce Minnesota

Les Clippers gardent le rythme des Lakers avec une 6e victoire de suite. Plus bas, les Mavericks et les Nuggets retrouvent le Top 8, en éjectent les Spurs et les Warriors. Encore plus bas, les Wolves ont encore perdu…

À l’Est, Philly domine à nouveau les Celtics et confirme sa première place de la conférence. Plus bas, les Nets stagnent, et se font doubler par les Hawks. Quant au Heat, il ne décolle toujours pas…

LA Clippers – Oklahoma City : 120 -106

Sixième victoire consécutive pour les Californiens qui rejoignent les Lakers en tête de la conférence Ouest (12v-4d). Auteur de 30 points et 8 passes décisives, Shai Gilgeous-Alexander a tout tenté mais les Clippers étaient trop chauds.

Guidés par le tandem George-Leonard (29 et 31 points), les troupes de Tyronn Lue ont pris le meilleur départ (36-18). Et lorsque le Thunder a tenté un retour à -10 dans le troisième quart-temps, Kawhi Leonard s’est chargé de refaire un écart en scorant six points de suite. À noter également la nouvelle belle soirée de Nicolas Batum, auteur de 14 points à 4/4 à 3-points et papa d’une petite Nayeli pour fêter ça !

Clippers / 120 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval N. Batum 33 5/6 4/4 0/0 1 0 1 2 2 1 2 2 14 17 K. Leonard 37 10/21 1/7 10/10 1 7 8 2 2 3 2 2 31 33 S. Ibaka 28 7/8 1/2 2/2 4 7 11 1 2 0 1 0 17 27 P. Beverley 30 0/2 0/2 1/2 1 7 8 2 4 3 0 0 1 11 P. George 35 10/19 3/7 6/6 0 7 7 5 3 1 5 0 29 28 M. Kabengele 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 M. Morris Sr. 24 3/7 1/3 0/0 1 3 4 0 2 0 2 1 7 6 I. Zubac 15 3/4 0/0 2/2 1 5 6 0 3 0 0 1 8 14 D. Oturu 1 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 L. Williams 20 3/8 0/3 3/3 0 1 1 8 0 0 1 0 9 12 T. Mann 1 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 L. Kennard 16 1/7 0/5 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 -2 Total 43/84 10/33 24/25 9 39 48 21 19 8 13 7 120 Thunder / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval I. Roby 28 4/6 0/2 0/0 1 3 4 2 3 1 0 0 8 13 D. Bazley 33 3/8 2/6 0/2 0 4 4 1 0 0 0 0 8 6 L. Dort 32 7/13 3/7 2/3 0 3 3 1 4 0 2 0 19 14 G. Hill 30 5/9 2/5 0/0 1 4 5 1 0 0 2 0 12 12 S. Gilgeous-Alexander 39 11/20 2/5 6/6 0 3 3 8 2 2 3 0 30 31 A. Pokusevski 15 1/4 1/4 0/0 0 0 0 3 2 0 1 1 3 3 M. Muscala 16 4/11 3/9 0/0 0 0 0 1 2 2 1 0 11 6 T. Maledon 19 2/7 1/2 0/0 0 5 5 2 4 1 1 0 5 7 K. Williams 9 0/1 0/1 0/0 2 1 3 1 2 1 0 0 0 4 H. Diallo 19 4/8 0/1 2/2 0 2 2 4 2 1 1 0 10 12 Total 41/87 14/42 10/13 4 25 29 24 21 8 11 1 106

Sacramento – New York : 103-94

Fin de série pour les Knicks qui restaient sur trois victoires consécutives avant de s’incliner contre Sacramento, qui en était pour sa part à quatre défaites de rang.

Les Kings du duo Fox-Barnes ont pris le dessus en troisième quart-temps en passant un 15-4 marqué par le 3-points de Buddy Hield pour repasser devant (68-67) et le dunk de Marvin Bagley III (76-69).

Mais il a fallu attendre le money-time pour voir les locaux assurer la victoire, entre les deux lancers de De’Aaron Fox, ceux d’Harrison Barnes et le 3-points salvateur de Tyrese Haliburton, encore précieux cette nuit avec notamment 4 contres !

Kings / 103 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval M. Bagley III 31 5/12 0/2 0/2 4 7 11 0 6 0 0 1 10 13 H. Barnes 35 5/13 2/6 9/9 0 8 8 7 2 1 0 0 21 29 R. Holmes 37 5/8 0/0 0/0 3 11 14 0 4 0 0 6 10 27 D. Fox 37 7/20 3/7 5/8 0 3 3 7 3 1 0 1 22 18 B. Hield 29 4/11 3/6 0/0 0 6 6 2 3 1 2 0 11 11 C. Metu 11 1/1 0/0 0/0 2 3 5 0 4 1 1 2 2 9 G. Robinson III 14 1/7 1/4 0/0 1 0 1 1 1 0 0 0 3 -1 T. Haliburton 31 7/13 2/7 0/0 1 4 5 2 1 2 3 4 16 20 C. Joseph 15 3/6 1/2 1/2 1 1 2 2 1 0 0 0 8 8 Total 38/91 12/34 15/21 12 43 55 21 25 6 6 14 103 Knicks / 94 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Randle 36 8/17 0/4 10/11 1 14 15 4 2 0 2 0 26 33 R. Bullock 21 0/3 0/1 0/0 0 3 3 2 3 0 0 0 0 2 M. Robinson 29 6/8 0/0 0/1 5 5 10 0 1 0 2 1 12 18 E. Payton 31 3/12 0/1 1/1 1 2 3 3 5 0 0 1 7 5 R. Barrett 36 8/17 2/2 3/3 2 5 7 3 4 0 3 0 21 19 O. Toppin 12 3/7 0/2 0/1 2 3 5 1 1 0 1 0 6 6 K. Knox II 12 2/6 1/3 0/0 1 0 1 1 1 1 0 0 5 4 N. Noel 19 0/1 0/0 0/2 3 4 7 1 1 1 0 0 0 6 A. Burks 27 3/14 1/5 2/4 1 4 5 2 1 0 1 1 9 3 I. Quickley 17 3/9 1/4 1/2 0 1 1 2 2 0 2 3 8 5 Total 36/94 5/22 17/25 16 41 57 19 21 2 11 6 94

Minnesota – Atlanta : 98-116

Vainqueurs à domicile lundi soir, les Hawks ont à nouveau vaincu les Wolves, à l’extérieur cette fois. Les hommes de Ryan Saunders ont été dépassés par le coup de chaud de Trae Young, auteur de son plus gros carton de la saison (43 points) et le chantier de Clint Capela qui s’est offert le premier triple-double de sa carrière avec 13 points, 19 rebonds et 10 contres !

Atlanta a déroulé en première mi-temps, passant 37 points dans le deuxième quart-temps afin de se faciliter la tâcher. Trae Young a atteint la barre des 40 points en fin de troisième quart-temps, portant ainsi la marque à 59-84, plus que suffisant pour assurer à Lloyd Pierce et les siens une fin de match sans pression. Les Wolves, toujours privés de Karl-Anthony Towns, en sont pour leur part à 11 revers sur leurs 12 dernières sorties.

Timberwolves / 98 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Vanderbilt 27 5/10 0/0 0/0 1 3 4 4 1 2 0 1 10 16 N. Reid 25 6/7 1/2 0/0 0 8 8 2 3 1 0 4 13 27 D. Russell 21 2/9 1/5 4/4 1 1 2 4 4 0 2 0 9 6 M. Beasley 25 7/11 2/5 1/1 0 1 1 4 2 2 2 0 17 18 J. Okogie 19 1/4 1/3 0/0 0 1 1 1 2 2 1 0 3 3 J. McDaniels 23 2/9 0/2 0/1 2 3 5 0 0 0 0 1 4 2 E. Davis 6 0/2 0/0 0/0 2 1 3 1 0 0 0 1 0 3 J. Layman 13 3/5 0/2 1/1 1 1 2 1 1 1 0 0 7 9 R. Rubio 15 2/6 0/2 0/1 0 4 4 5 0 3 3 0 4 8 J. McLaughlin 13 0/1 0/0 2/2 1 2 3 5 0 1 1 0 2 9 J. Culver 19 6/13 1/5 2/2 1 1 2 2 4 0 0 1 15 13 J. Nowell 12 4/4 1/1 0/0 1 1 2 0 2 1 1 0 9 11 A. Edwards 24 2/12 1/5 0/0 0 3 3 1 2 1 3 0 5 -3 Total 40/93 8/32 10/12 10 30 40 30 21 14 13 8 98 Hawks / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Collins 28 2/8 0/0 0/0 3 4 7 2 3 0 1 1 4 7 D. Hunter 27 4/7 1/4 2/2 0 3 3 2 2 4 3 0 11 14 C. Capela 30 5/11 0/0 3/6 7 12 19 0 0 1 0 10 13 34 T. Young 31 14/22 8/12 7/7 0 4 4 5 0 0 7 0 43 37 K. Huerter 34 2/7 0/3 0/0 0 5 5 2 3 0 1 0 4 5 D. Gallinari 15 3/8 1/4 3/3 1 3 4 0 0 0 0 0 10 9 B. Fernando 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1 O. Okongwu 4 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 2 S. Hill 18 1/1 1/1 0/0 0 0 0 1 2 2 1 0 3 5 R. Rondo 19 3/7 3/6 0/0 1 6 7 6 1 1 0 0 9 19 B. Goodwin 4 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 T. Snell 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Reddish 24 3/10 1/5 8/10 1 4 5 2 3 1 1 1 15 14 Total 38/83 15/35 25/30 13 42 55 21 16 9 16 12 116

Toronto – Miami : 101-81

Le duel entre deux franchises attendues à l’Est et en difficulté sur ce début de saison a tourné en faveur des Raptors.

Toujours privés de Jimmy Butler, Avery Bradley, Tyler Herro et Meyers Leonard, les Floridiens ont pris un 18-2 dès le premier quart-temps mais on trouvé les ressources pour revenir à égalité après la pause suite à 13-0 initié par Duncan Robinson et marqué par trois lay-ups de Gabe Vincent (61-61).

Toronto, qui jouait pour sa part sans Kyle Lowry, a répondu par un 12-0 qui a relancé les coéquipiers de la paire Powell-Anunoby (23 et 21 points) vers la victoire.