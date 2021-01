Les Rockets s’imposent à Detroit pour quelques centièmes…

Sans John Wall, ni Christian Wood, les Rockets débarquent à Detroit pour mettre fin à une série de trois défaites de rang, et tout s’est joué dans le dernier quart-temps. Avant cela, les Pistons avaient livré un premier quart-temps horrible, avec neuf balles perdues, et déjà 20 points de retard ! Puis, petit à petit, Blake Griffin et Jerami Grant ont remis leur formation sur les bons rails, et à l’entame du dernier quart-temps, Detroit est devant (81-77).

Sauf que Houston se réveille au meilleur des moments avec Sterling Brown qui se déchaîne à 3-points. Épaulé de David Nwaba, l’ancien ailier des Bucks signe un 18-6, et les Rockets attaquent le « money time » avec huit points d’avance (95-87). Les Pistons réagissent par l’intermédiaire de Josh Jackson, et à deux minutes de la fin, Jerami Grant ramène Detroit à deux unités (97-95).

Que de lancers ratés…

C’est là que survient la première action décisive. Mason Plumlee prend un rebond défensif, mais Jae’Sean Tate lui pique le ballon. Plumlee fait faute. Tate met le premier lancer, puis rate le second, mais Houston récupère encore le rebond, avec une faute en prime de Josh Jackson. P.J. Tucker ne se fait pas prier et il met les deux lancers. Alors que Detroit avait récupéré une balle pour égaliser ou passer devant, les Rockets prennent cinq points d’avance (100-95).

Mason Plumlee se rattrape en trouvant Grant dans le corner pour le 3-points très chanceux (100-98). Lui aussi récupère une faute, mais il loupe son lancer.

Même maladresse pour Plumlee qui rate deux lancers. Au milieu d’une forêt de bras, Eric Gordon redonne de l’air aux Rockets (102-98). Il reste une minute à jouer. Derrière Griffin loupe un lancer. Gordon aussi. Les mains tremblent, et c’est ce même Griffin qui redonne espoir aux Pistons avec un gros 3-points face au cercle.

Une victoire acquise à la vidéo

À 30 secondes de la fin, Houston ne mène plus que 103-102… Les Rockets décident de jouer à la limite des 24 secondes, et c’est Gordon qui se fait bâcher par Grant. Oladipo récupère la balle et shoote à 3-points. Il se loupe, et les Pistons ont quatre secondes pour passer devant.

C’est Jerami Grant qui décide d’aller au bout, et il marque avec la faute de P.J. Tucker ! Avant ou après le buzzer ? Les arbitres revisionnent les images, et ils décident finalement que la faute, mais aussi le panier, sont après le buzzer. Le panier est annulé, et Houston s’impose 103-102. Pour quelques centièmes…