Kentavious Caldwell-Pope s’est rendu indispensable

Tancé par LeBron James pour avoir refusé de prendre un tir ouvert, dans le « money time » face aux Warriors, Kentavious Caldwell-Pope a parfaitement rebondi face aux Bucks. Auteur de 23 points, il s’est effectivement offert son meilleur match au scoring avec les Lakers depuis avril 2019. Il s’est surtout permis de convertir 7 tirs à 3-points (en 10 tentatives), autrement dit son plus gros total derrière l’arc depuis mars 2019, à… Milwaukee.

Ô combien essentiel par sa capacité à étirer les défenses et défendre sur les meilleurs extérieurs adverses, « KCP » fait aujourd’hui partie des éléments-clés des champions en titre, avec lesquels il est devenu un titulaire indiscutable. En témoignent ses Finals 2020 (13 points de moyenne), où il s’était imposé comme le troisième meilleur joueur de Los Angeles, derrière LeBron James et Anthony Davis.

Cette nuit, en relais de ce fameux duo James/Davis, Kentavious Caldwell-Pope s’est une nouvelle fois avéré précieux, dans la victoire des Lakers au Fiserv Forum. C’est d’abord lui qui a lancé les siens offensivement, avec 5 points dans les trois premières minutes. Puis, juste avant la pause, l’arrière de 27 ans a inscrit deux 3-points supplémentaires, dont une au buzzer, pour donner l’avantage aux « Purple & Gold ». Avantage qu’ils ne lâcheront d’ailleurs plus jusqu’à la fin.

Au retour des vestiaires, « KCP » ne s’arrêtera pas en si bon chemin puisqu’il va faire mouche derrière l’arc sur la première possession de la seconde mi-temps, avant de marquer deux nouveaux 3-points quelques minutes plus tard, pour interrompre le 10-1 des Bucks. Et dans le quatrième quart-temps, le 8e choix de la Draft 2013 va parachever sa belle prestation offensive avec une énième réussite primée, à 2 minutes 30 de la fin. Déterminante, celle-ci repoussera définitivement Milwaukee, qui était revenu à -2.

« Kentavious Caldwell-Hot »

Vivement critiqué pour ses performances ratées, en début de saison dernière, Kentavious Caldwell-Pope a depuis fait taire ses détracteurs. Ce rebond, Frank Vogel le considère justement comme « l’une des plus belles récompenses » de sa carrière de coach. Après la rencontre de cette nuit, il ne pouvait donc qu’encenser son joueur.

« Lorsque vous avez un joueur qui joue aussi dur, cela valorise ce qu’il fait, qu’il inscrive des tirs ou en rate », analyse l’entraîneur de Los Angeles pour l’Orange County Register. « Des joueurs comme ça gagnent des minutes et, quand ils en gagnent, ils deviennent plus à l’aise pour shooter. [Kentavious Caldwell-Pope] a vraiment connu une progression remarquable la saison dernière et il est passé au niveau supérieur cette saison. »

Preuve en est : cet improbable pourcentage de réussite à 3-points affiché par « KCP », après une dizaine de matchs en 2020/21 : 56.9%, avec plus de quatre tentatives primées par rencontre ! Cette saison, seuls Seth Curry (59.5%) et son coéquipier Alex Caruso (57.1%) devancent pour le moment l’ancien élève de la fac de Georgia dans l’exercice.

« Je dirais que ma confiance vient du travail que j’ai réalisé », juge sobrement Kentavious Caldwell-Pope. « Je sais d’où mes shoots vont venir, où je dois me situer pour les obtenir et comment trouver un bon rythme à chaque match. »

Le parfait soldat de l’ombre

Pour Frank Vogel, cette confiance vient également du fait que « KCP » se sente de plus en plus à l’aise dans cette équipe, comme expliqué début janvier au Los Angeles Times.

« Lorsque vous vous sentez de plus en plus à l’aise dans un rôle et dans un système, vous êtes plus confiants. Notamment lorsqu’il s’agit de démontrer du leadership. Il a été grandement missionné en défense, dans une équipe ayant remporté le titre. Donc il dispose désormais d’une expérience significative à ce niveau. »

Touché à la cheville en fin d’année 2020, Kentavious Caldwell-Pope avait ensuite été contraint de manquer quatre matchs et son absence s’était faite ressentir. Il faut dire que l’activité défensive de l’arrière titulaire des Lakers aide souvent ces derniers à développer ce style de jeu qu’ils apprécient, basé sur des contre-attaques.

Il y a quelques semaines, LeBron James décrivait d’ailleurs parfaitement tout ce qu’apporte « KCP » à Los Angeles, lui qui a récemment été prolongé pour 40 millions de dollars sur trois ans, cet automne.

« Il connaît sa valeur dans cette équipe. Il est parfait dans son rôle : c’est un super joueur en catch-and-shoot, à 3-points. Il excelle dans les coupes vers le panier et en contre-attaque. Il nous donne aussi beaucoup de mouvement et sa vitesse modifie les défenses adverses. Cela fonctionne parfaitement pour nous et, lorsque vous avez une telle confiance en vous, cela se répercute sur le reste de l’équipe. »