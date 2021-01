Une reprise idéale pour Evan Fournier

Absent neuf matchs, Evan Fournier avait des fourmis dans les jambes : le Français a planté 24 points mercredi soir en 28 minutes pour son retour, à 9/21 aux tirs, sans ressentir de douleurs au dos. « On verra au jour le jour forcément » annonce le Français. « Je me suis entraîné pendant deux jours seulement, sans contact. Ce ne sont pas les meilleures conditions pour revenir en forme mais ça fait partie d’une saison NBA. »

C’est pourquoi il privilégie le terrain. « Pour être tout à fait honnête, je suis contre le fait d’avoir un temps de jeu limité » sourit-il. « Je n’aime pas ça. J’ai dû me battre avec le staff. L’objectif était de voir comment je me sentais en première mi-temps. Et ça a été. »

« Je suis heureux pour lui, ça va booster sa confiance »

Derrière le métronome Nikola Vucevic (28 points), Evan Fournier a apporté ce soutien offensif qui faisait défaut au pivot, permettant en prime d’enlever de la pression des épaules du rookie Cole Anthony, auteur de 13 points à 5/7 au tir, dont le panier de la gagne au buzzer.

« Je suis heureux pour lui, ça va booster sa confiance. Ce gamin est un bosseur, un compétiteur » souligne l’arrière. « Son heure viendra. Ce soir il a progressé. Je ne pourrais pas être plus heureux pour lui. »

Ça s’est vu dans le vestiaire avec une fête bien méritée pour le débutant, ravi de pouvoir compter sur le soutien de ses partenaires, lui qui affichait avant la partie 10 points de moyenne mais 32% de réussite aux tirs.

« Tout le monde au sein de l’équipe me soutient depuis le premier jour. J’ai rencontré beaucoup de difficultés et personne ne s’en est pris à moi. Ils me disent juste de continuer à progresser, que je suis un rookie… Je veux vraiment remercier l’équipe, ils me soutiennent, il n’y a pas un joueur qui ne m’a pas aidé jusqu’à maintenant. »

Et c’est tout le monde qui retrouve le sourire à Orlando.