Kristaps Porzingis trop costaud et adroit pour les Pacers

On imagine que Myles Turner, assis en civil sur le banc des Pacers, a dû bouillir intérieurement. Privés pour un second match de suite de leur pivot, et accessoirement meilleur contreur de la ligue, les locaux ne sont pas parvenus à contenir le géant d’en face, Kristaps Porzingis.

Le Letton, habitué à shooter énormément derrière l’arc depuis sa reprise, va délaisser son shoot extérieur pour réaliser un gros chantier dans la raquette adverse. Ses points inscrits, en très grande majorité sous le cercle, sont d’abord liés à son activité au rebond offensif et ses nombreux « tip-in » après les ratés de ses coéquipiers. Cette présence traduit la domination des Mavs dans ce secteur (47 à 36), avec un Domantas Sabonis débordé.

Luka Doncic régale à la passe

Mais la grosse sortie offensive de l’ancien joueur des Knicks doit également être reliée à la prestation de Luka Doncic. Très tôt dans le match, le maître à jouer texan est « trappé » sans scrupule par la défense des Pacers. C’est ici que la vision du jeu du Slovène, régulièrement pris à deux loin derrière la ligne à 3-points, fait la différence. Il envoie la majorité de ses 11 passes, dont une passe laser sublime dans le premier quart-temps, vers sa tour de contrôle qui n’a plus qu’à dunker.

Kristaps Porzingis n’est pas le seul à profiter des espaces créés par ces prises à deux. Trey Burke réalise notamment une entrée en jeu, du banc des Mavs, remarquée avec son adresse extérieure. Profitant des retards dans les rotations défensives des locaux, Dallas fait la course en tête (20-33). Indiana reste malgré tout dans la partie grâce à un autre duo qui fonctionne bien en face, la paire Brogdon – Sabonis.

En plus de la contribution des frères Holiday, les leaders habituels reçoivent le soutien du revenant Jeremy Lamb. Après quasiment un an sans jouer, l’arrière se montre avec plusieurs finitions près du cercle. Revenu au contact à la pause (63-65), Indiana se retrouve à nouveau à la traîne dans le troisième acte avant un gros passage d’adresse de Brogdon, qui profite des ballons ressortis par Sabonis au poste, pour convertir trois tirs primés dans la période.

Indiana beaucoup trop court

Malheureusement pour eux, cette réussite derrière l’arc, matérialisée par deux fois plus de tirs convertis dans la domaine, ne suffit pas. Car avec ses jumpers, Tim Hardaway Jr. réalise une solide entame de dernier quart-temps, bien imité par Burke ou Brunson. La défense des Pacers est trop permissive, à l’image de cette pénétration puis dunk de Hardaway, beaucoup trop facile.

Lorsque Doncic revient en jeu à sept minutes du terme, son équipe mène de 10 points (100-110). Et le Slovène profite d’un nouvel écran loin du cercle pour envoyer Willie Cauley-Stein au « alley-oop », avant de décaler Hardaway, encore lui, à 3-points. Brogdon tente de répliquer mais plusieurs de ses tirs sont beaucoup trop courts…

Trois jours après leur lourde défaite sur le parquet des Clippers, les Pacers (8v-6d) s’inclinent à nouveau. Ils ont l’occasion de se relancer vendredi avec la réception du Magic. Les Mavs (7v-7d), qui mettent fin à une série de trois défaites de rang, se déplacent à San Antonio le même soir.