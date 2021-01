Covid-19 : la NBA reporte un nouveau match des Wizards

Quand les Wizards pourront-ils rejouer, eux qui n’ont plus été aperçus sur un parquet NBA depuis le 11 janvier dernier ? S’il est pour le moment difficile de répondre à cette question, il est en revanche possible d’affirmer ce ne sera pas vendredi soir puisque leur déplacement chez les Bucks a été reporté dans la nuit.

Et comme à chaque fois depuis presque deux semaines, ce report est officialisé car, Covid-19 oblige, Washington ne sera pas en mesure d’aligner les huit joueurs valides requis pour qu’un match puisse bel et bien se disputer.

En plus de Russell Westbrook, touché au quadriceps, et de Thomas Bryant, victime d’une rupture des ligaments croisés, on apprend ainsi qu’Ish Smith, Deni Avdija, Troy Brown Jr, Rui Hachimura, Davis Bertans ou encore Moe Wagner ne pourront pas être en tenue demain soir, à Milwaukee.

Cette information devrait en tout cas réjouir d’une certaine façon Bradley Beal et Russell Westbrook. En effet, les deux superstars auraient milité pour que l’affrontement entre les Wizards et les Bucks n’ait pas lieu comme convenu, en raison de l’état dans lequel se trouve leur franchise, décimée par les absences.

Pour faire pression et se faire entendre, les deux joueurs n’ont d’ailleurs pas hésité à solliciter Michele Roberts, présidente du syndicat des joueurs, comme rapporté par l’AP, et confirmé par l’arrière des Wizards.