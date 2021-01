CJ McCollum relativise sa blessure au pied gauche

Ce devait d’abord être une « simple entorse » mais il s’est avéré que la blessure au pied gauche de CJ McCollum était en fait aussi une fracture, qui doit le tenir éloigné des parquets pendant au moins un mois de compétition.

Alors qu’il était en pleine bourre, réalisant tout simplement le meilleur début de saison de sa carrière avec 27 points, 5 passes décisives et 4 rebonds de moyenne, à un très bon 44% de réussite à 3-points, CJ McCollum rejoint l’infirmerie des Blazers qui ne désemplit décidément pas, année après année…

Ayant déjà connu plusieurs pépins sur ce pied gauche, en l’occurrence sa troisième blessure majeure, l’arrière a en tout cas le moral au beau fixe. Le joueur de Rip City a passé le cap de l’apitoiement et de la tristesse.

« Initialement, je me disais, merde, c’est dur à avaler », explique-t-il dans The Athletic. « Je me suis demandé pourquoi aucun des autres docteurs n’avaient vu la fracture, et pourquoi ça ne s’était pas vu lors des rayons X et du scanner. Mais j’ai passé le stade de m’apitoyer sur mon sort. Je dois avancer. Les autres blessures étaient bien pires. Maintenant, il est temps de me concentrer sur ma rééducation comme je l’avais fait auparavant. Je vais pouvoir reprendre les choses où je les avais laissées quand je reviendrai. »

« En général, je sais quand je suis prêt »

Avant ça, les Blazers vont devoir trouver des solutions palliatives. Gary Trent Jr. mais aussi Rodney Hood, voire Anfernee Simons, vont avoir des opportunités de « mûrir » comme le soufflait Terry Stotts. « Les blessures font partie d’une saison mais ça va pouvoir donner à plusieurs joueurs des rôles plus importants. »

« Je n’ai aucune idée de quand je vais pouvoir revenir car cette blessure est différente. Je n’ai aucune date établie au calendrier. Je suis sûr qu’on voudra me faire revenir le plus tôt possible et si je pouvais jouer maintenant, je le ferais. Mince, j’ai même joué juste après que ça m’arrive ! Mais je dois être à l’écoute de mon corps et voir comment le processus de guérison se passe. En général, je sais quand je suis prêt. »

Pas épargné par les blessures depuis son arrivée en NBA, CJ McCollum est maintenant à un stade plus avancé de sa carrière, avec un joli contrat et un statut bien établi dans la ligue. Ce qui est évidemment dommage, c’est qu’il était en pleine forme avant ce vilain coup d’arrêt.

« Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations bien pires que la mienne. Ça va aller. J’ai une belle vie. Je ne vais pas me plaindre d’être dans une botte de protection pendant un mois. Le timing est horrible, mais la bonne nouvelle, c’est que je sais ce que je dois faire pour rejouer à un très haut niveau quand je reviens. »

Si tout se passe bien, CJ McCollum devrait même faire son retour largement dans les temps pour aider les Blazers à se préparer pour les playoffs. Si ces derniers parviennent à tenir le rythme d’ici-là.