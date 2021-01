Télévision : des bonnes audiences pour le « Martin Luther King Day », dans des conditions particulières

Après une chute d’audience lors des derniers playoffs dans la bulle, la NBA avait bien repris en décembre et tourne à 1.7 million de téléspectateurs depuis le début de la saison, une hausse de 21% par rapport à l’an passé après autant de matchs, selon Sports Media Watch.

Des résultats à relativiser : les mois de décembre et janvier ne sont pas ceux d’octobre et novembre, quand la NFL bat son plein et vampirise l’attention. Sur une saison complète, la NBA n’avait jamais connu une saison à moins de 1.9 million de téléspectateurs de moyenne avant 2020.

Le « Martin Luther King Day » est lui toujours à la même période, mais ça n’empêche pas les bons résultats d’être moins encourageants qu’ils n’en ont l’air. L’audience du « triple header » de TNT a ainsi progressé de 26% par rapport à l’année dernière grâce au duel entre les Warriors et les Lakers, qui a explosé le score de celui entre les Dubs et les Blazers en 2020 de 84% (2.2 millions contre 873 000).

Sauf que les chiffres de ce dernier match étaient particulièrement bas car Golden State faisait sans Stephen Curry et Klay Thompson, et Portland sans C.J. McCollum. D’ailleurs le score de cette année est inférieur de 11% à celui de 2019 quand les champions d’alors avaient affronté des Lakers qui évoluaient pourtant sans LeBron James.