Audiences : la NBA réussit sa reprise

C’est très difficile de comparer puisque la semaine de reprise a lieu cette saison autour de Noël, toujours une période forte pour la NBA, mais la ligue peut se féliciter de bonnes audiences pour ce début de saison 2020/21.

Sur les sept premiers jours de compétition, les grands diffuseurs aux États-Unis (ESPN, ABC et TNT) ont ainsi enregistré 81,5 millions d’heures de matchs regardées au total par les téléspectateurs américains, en hausse de 95% par rapport à la première semaine de la saison 2019/20. Des chiffres tout de même assez trompeurs, les audiences en octobre étant logiquement plus faibles, et il faut d’ailleurs remonter à 2011 pour avoir des chiffres similaires… à une époque où la saison raccourcie par le lockout avait également redémarré autour de Noël.

Mais la NBA peut mettre en avant un vrai engouement, les matchs de Noël ayant été davantage suivis que ceux de l’an passé, diffusés aux mêmes horaires. Une hausse de 10% pour New Orleans – Miami ou Clippers – Nuggets.

La ligue met également en avant sa force de frappe sur les réseaux sociaux, avec une hausse de 279% du nombre de minutes passées sur ses vidéos par rapport à la première semaine de la saison 2019/20. Sa chaîne YouTube a aussi enregistré son record hebdomadaire de vues en 15 ans et son compte Instagram a été le plus regardé de la semaine.