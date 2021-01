Garder le moral, la priorité des Wolves

Avec 9 défaites sur leurs 10 derniers matchs, les Wolves font évidemment grise mine. Sans leur meilleur joueur, Karl-Anthony Towns, frappé par le Covid-19, la troupe du Minnesota n’arrive plus à retrouver la marche avant.

Cela dit, D’Angelo Russell ne veut pas remuer le couteau dans la plaie. Il faut essayer de positiver et de garder le moral alors que trois matchs à domicile se profilent, face à Orlando, Atlanta et la Nouvelle Orléans.

« Je dis toujours qu’on est une équipe jeune, mais c’est simplement la réalité des choses », lance D’Angelo Russell dans le Star Tribune. « On ne se rend pas compte qu’on est proche du but quand les résultats affichent : défaite, défaite, défaite. On doit garder le moral et l’énergie à la hausse et tout se remettra en place quand ça ira mieux. On doit simplement continuer à travailler et avancer. On ne doit pas trop baisser la tête maintenant. »

Défaits en prolongation face aux Spurs, avant de les battre le match suivant, les Wolves peuvent effectivement rivaliser avec les bonnes équipes de la conférence Ouest. Il s’agit de régler quelques détails défensifs pour retrouver le goût de la victoire. Le déclic n’est peut-être plus très loin…

« Comme on manque d’expérience, on doit accepter certaines erreurs pendant les matchs. Mais quand il reste deux ou trois minutes à jouer, on commet les mêmes erreurs défensives qu’on peut faire en premier quart. Ça s’additionne et c’est difficile de battre des bonnes équipes de la ligue, voire des mauvaises équipes quand on fait ça. C’est ce qu’on doit encore régler. »

Courir plus, défendre mieux

Avec une des pires défenses de la Ligue, avant-dernière à 114.9 au « Defensive Rating » (juste devant les Kings et pas loin des Wizards et des Blazers), Ryan Saunders continue en tout cas de modifier et d’essayer de nouvelles choses, notamment avec Jarred Vanderbilt, meilleur rebondeur de Minny lors de la dernière défaite face à Atlanta.

« Il y a des moyens de perturber l’adversaire défensivement. On a réussi à faire de bonnes choses avec Jarred Vanderbilt qu’on n’arrive pas à faire avec d’autres intérieurs dans certaines situations. Il nous a donné un bon coup de boost et une étincelle en défense. »

À défaut d’apercevoir le bout du tunnel à l’horizon, les jeunes Wolves peuvent également se donner du réconfort en jouant précisément sur leur jeunesse et leur fraîcheur. Anthony Edwards et consorts finiront bien par obtenir les coups de sifflet qu’ils méritent s’ils continuent à appuyer sur l’accélérateur…

« On ne récompense pas assez les gars qui courent en transition, moi y compris, donc les gars ne font plus tellement les efforts car ils ne sentent pas qu’ils vont en être récompensés », conclut D’Angelo Russell. « On doit accumuler plusieurs actions comme ça, où on récompense les gars qui travaillent dur en défense et qui courent. »