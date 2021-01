Débuts encourageants pour Victor Oladipo

Alors que James Harden s’éclate à Brooklyn depuis deux matches, Victor Oladipo vivait lui enfin ses grands débuts à Houston ce lundi soir. Face aux Bulls, l’ancienne star des Pacers a compilé 32 points à 13/23 au shoot, 9 rebonds, 5 rebonds et 2 interceptions.

Statistiquement, Victor Oladipo a donc réussi un gros match, même si tout n’a pas été parfait. Déjà parce qu’il a perdu sept ballons perdus, puis parce que les Rockets ont perdu contre Chicago.

« Il a été un peu hésitant au début, ce qui est logique », constate Stephen Silas pour ESPN. « Mais on voit aussi ce qu’on peut être avec lui sur le terrain. Il a été bon. Il peut être notre meilleur marqueur, il peut faire le jeu, défendre. On est excité par sa présence et par ce qu’il peut nous apporter. »

L’hésitation dont parle le coach des Texans était bien visible en premier quart-temps. Victor Oladipo y a perdu quatre ballons. C’est normal puisqu’il n’a partagé qu’un entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, ce dimanche, et il devait jouer au poste de meneur de jeu afin de remplacer John Wall, toujours gêné par son genou.

« Le meilleur est à venir et je suis impatient d’en faire partie »

Mais on a déjà observé un début de connexion intéressante avec Christian Wood sur pick-and-roll (sept passes décisives l’ont été pour l’intérieur), lui aussi très bon avec 30 points à 11/16 au shoot.

« On peut faire mieux », assure Victor Oladipo auHouston Chronicle. « Pendant le match, on s’observe. Il y a eu quelques ballons perdus à cause d’un manque d’alchimie. Ça va venir. »

Alors qu’il est à six mois de la fin de son contrat, qu’il va faire équipe avec des joueurs qui ont comme lui accumulé les pépins physiques (John Wall, DeMarcus Cousins…) et qu’il débarque dans une équipe jugée trop faible pour viser le titre d’après James Harden, Victor Oladipo a conscience que les Rockets ont des choses à prouver.

Ce sera le moteur de cette équipe désormais.

« On n’essaie pas d’être une bonne équipe : on essaie d’être une grande équipe », annonce-t-il. « On a les joueurs et le coach pour ça. On veut tout donner à chaque possession, durant chaque match. C’est notre mentalité. Elle ne doit pas changer. On a cette ambition, on va jouer avec cet état d’esprit, cette volonté. Et si on le fait, alors je crois qu’on peut vraiment être une très bonne équipe. Le meilleur est à venir et je suis impatient d’en faire partie. »