Covid-19 : le match Hornets – Wizards de mercredi également reporté

Les Wizards ont au moins six joueurs contaminés par le Covid-19 dans leur effectif, et la NBA continue donc de reporter leurs rencontres jusqu’à ce que le virus ait quitté le vestiaire.

Le match de l’équipe face aux Cavaliers, lors de ce « MLK Day », avait déjà été reporté. C’était le quatrième match consécutif de Washington que la ligue repoussait (après ceux contre Utah, Detroit et déjà Cleveland), mais on vient d’apprendre que Bradley Beal et sa bande ne joueront pas non plus mercredi, à Charlotte.

Si suffisamment de joueurs présentent assez de tests négatifs pour sortir de leur quarantaine, ce n’est donc que vendredi, à Milwaukee, que les hommes de Scott Brooks pourront retrouver le chemin des parquets.