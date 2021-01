Les Rockets ont montré leur cœur

Il faudra encore attendre quelques jours pour voir les nouveaux Rockets en action puisque Victor Oladipo n’est pas arrivé, ni les autres recrues, quand John Wall et Eric Gordon sont à l’infirmerie. Néanmoins, ce match contre San Antonio était le premier post-James Harden.

Avec un groupe de neuf joueurs qui ne faisait pas vraiment rêver sur le papier et après « 48 folles heures » d’après Stephen Silas, les Texans ont tout de même réussi à arracher une victoire face aux Spurs. Collectivement.

« L’équipe était soudée », se réjouit Christian Wood, meilleur joueur de la partie avec 27 points, 15 rebonds et 3 contres, pour ESPN. « C’est un mal pour un bien. Là, on a évolué ensemble et chacun s’est donné à fond. »

« Je parle souvent de l’état d’esprit, et là, on l’avait »

Le groupe a été plombé par cette saga autour du transfert de James Harden et par l’attitude du MVP 2018, peu sérieux en dehors des parquets ou irrespectueux dans ses sorties en conférence de presse, comme l’a dénoncé DeMarcus Cousins. Ce dossier refermé, les Rockets peuvent enfin revenir au sportif, au terrain.

« On s’est réuni, on en a parlé et ça s’est vu : on s’est battu, on a montré une mentalité de chien », explique Jae’Sean Tate. « C’est ce qu’on voulait dès le début de saison. On est beaucoup dans l’équipe, dans le coaching staff ou même pour le GM, à avoir des choses à prouver. »

Il faut donc effacer ou presque ces trois premières semaines de compétition et construire sur ce match remporté pour inventer les Rockets 2.0. Eric Gordon a parlé d’une équipe qui avait désormais une « véritable direction ».

« On peut fonder quelque chose à partir de ça, c’est certain », assure le coach. « On ne veut pas trop en faire mais on était diminué, on s’est battu et on n’a rien lâché pour l’emporter alors qu’on n’avait pas de leader technique sur le terrain. Et c’était face à une très bonne équipe, à l’extérieur. Donc avec tout ça, cette victoire est spéciale. On doit construire avec ce succès et non se reposer dessus. Je parle souvent de l’état d’esprit, et là, on l’avait. »