L’attitude de James Harden lors du match face aux Rockets, ainsi que ses critiques en conférence de presse sur le niveau de ses coéquipiers, ont finalement eu raison de la patience de Houston.

Le MVP 2018 a ainsi été prié de rester chez lui en attendant que la franchise ne trouve son nouveau point de chute.

Et si Stephen Silas ou Christian Wood ont fait dans la langue de bois, confirmant simplement que la situation n’était pas idéale, DeMarcus Cousins a été beaucoup plus franc.

« C’est évidemment irrespectueux, mais tout le monde a le droit d’avoir son avis » a-t-il d’abord expliqué sur les critiques de James Harden à l’encontre de ses coéquipiers. « Nous avons une forme de ressentiment par rapport à certaines de ses actions. Personnellement, je ne me sens pas trahi du tout. Mon but était surtout de jouer avec John Wall, pour être parfaitement honnête. Mais le manque de respect a commencé bien avant cette interview. La façon dont il a abordé le camp d’entraînement, en arrivant comme il l’a fait, en faisant ses frasques en dehors du terrain. Le manque de respect a commencé bien avant. Ce n’est pas quelque chose qui est arrivé soudainement la nuit dernière. C’est le mauvais visage du business, c’est comme ça. Mais les 14 autres gars dans le vestiaire ne lui ont rien fait. Pour nous, c’est complètement injuste d’entendre des commentaires irrespectueux et de voir ces frasques… C’est totalement injuste pour le reste des gars dans le vestiaire. »