Brooklyn ou Philadelphie ? Ça chauffe pour un transfert de James Harden…

La situation était déjà tendue mais la dernière conférence de presse de James Harden a peut-être été le point final de son histoire à Houston. Le MVP 2018 n’a clairement plus la tête dans le Texas et, pour les Rockets, il vaut peut-être mieux l’échanger rapidement, avant que la situation ne dégénère encore…

D’après The Athletic, c’est ce qui est d’ailleurs en train de se passer, la franchise texane étudiant sérieusement les offres des deux équipes en particulier : les Nets et les Sixers.

Houston chercherait à récupérer Ben Simmons dans les négociations avec Philadelphie, les noms de Matisse Thybulle et Tyrese Maxey étant également évoqués. Surtout, le club demande des premiers tours de Draft.

The Athletic assure que Brooklyn a de son côté préparé une offre contenant ses quatre premiers tours de Draft disponibles, ainsi que trois « swaps », c’est-à-dire la possibilité d’échanger son choix de Draft au premier tour avec l’autre équipe, s’il est moins favorable.

James Harden écarté du groupe à Houston

Ce serait un énorme pari pour les Nets, qui hypothèqueraient tout leur futur dans un « all-in » à court terme autour du trio Kyrie Irving – James Harden – Kevin Durant, plus quelques joueurs de complément. À moins que Kyrie Irving ne soit inclus dans l’échange vers le Texas, ou une troisième équipe ?

Ça rappelle en tout cas l’énorme pari déjà fait par la franchise lors du transfert de Paul Pierce et Kevin Garnett, en 2013, l’ancien GM Billy King ayant lâché énormément de choix de Draft à Boston pour faire venir les deux vétérans et gagner le titre dans la foulée. Ça n’avait pas fonctionné et les Celtics avaient utilisé ces choix pour mettre la main sur Jaylen Brown et Jayson Tatum, mais également monter l’échange afin de récupérer… Kyrie Irving.

En attendant la finalisation de l’échange, ESPN annonce que James Harden sera tenue à l’écart de l’équipe. L’arrière n’était d’ailleurs pas à l’entraînement du jour, « le mieux pour le groupe et James », selon Stephen Silas.