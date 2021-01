Fracture du poignet pour Jusuf Nurkic

Les années se suivent et se ressemblent pour Jusuf Nurkic. Alors qu’il cherchait à intercepter le ballon à Malcolm Brogdon, le pivot des Blazers s’est fracturé le poignet droit sur l’action.

Immédiatement, le Bosnien a compris le problème, laissant ses camarades pour rentrer aux vestiaires, où le staff médical a posé le diagnostic. Pour l’instant, on ne sait pas combien de temps il sera absent, mais Terry Stotts et les joueurs de Portland étaient évidemment très abattus suite à cette nouvelle blessure de leur titulaire.

« Il a dû parcourir un long chemin pour revenir son autre blessure », expliquait le coach. « Il a eu un début de saison difficile, il semblait retrouver le bon chemin. C’est évidemment un gros coup dur pour lui et pour nous. »

Même son de cloche pour Damian Lillard, qui rappelait que les Blazers sont tout de même habitués à vivre ce genre de problèmes, et qu’il s’agit donc pour les autres membres de l’effectif d’hausser leur niveau.

« Il y a toujours un truc, chaque année », pestait d’abord le meneur. « On va devoir s’ajuster parce que c’est notre pivot titulaire et on lui demande beaucoup de choses. Il joue un rôle majeur dans notre équipe, et dans notre succès. Évidemment, personne ne va venir et se transformer en Nurk, donc on doit faire ça collectivement. Par le passé, on a toujours pu compter sur des gars pour combler les trous collectivement. C’est ce qu’on va chercher. »

Le meneur attend ainsi beaucoup d’Enes Kanter et Harry Giles, pour prendre le relais dans la raquette et limiter la casse. De toute façon, Portland n’a pas tellement le choix…