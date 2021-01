Une première titularisation sous forme de surprise et de défi pour Bol Bol

Il vise le trophée de Rookie Of The Year mais Bol Bol a déjà pris du retard avec seulement huit points marqués en six matches et 36 minutes jouées depuis le début de saison.

Néanmoins, le déplacement à Brooklyn est un premier rayon de soleil pour lui. Le jeune intérieur des Nuggets (21 ans) y a ainsi connu la première titularisation de sa carrière face aux Nets. Un baptême du feu qui n’était pas préparé puisque Michael Malone a prévenu son joueur pendant l’échauffement, suite à l’absence pour raisons personnelles de Gary Harris. « Cela m’a un peu surpris », raconte le fils de Manute au Denver Post.

Entrer dans le cinq majeur, c’est déjà une première marche à monter. Mais là, Bol Bol devait en plus défendre sur Kevin Durant. « J’ai survolé les actions qui allaient être mises en place pour lui », explique-t-il, alors qu’il a rejoint le banc avant le match pour une rapide séance vidéo avec les assistants qui s’occupent de la défense à Denver. « J’ai vu ce qu’il aimait faire. »

Le défi était trop compliqué, trop grand pour un joueur aussi peu expérimenté. L’ailier de Brooklyn a été brillant avec 34 points. « C’est dur car malgré sa taille, il peut dribbler, jouer le pick-and-roll et pénétrer », concède-t-il. « Il peut tout faire. On n’affronte pas ça tous les jours. »

L’intérieur a terminé son match avec 5 points et 2 rebonds en 16 minutes. Nerveux, il a perdu deux ballons sur des marchers mais il est satisfait de ses efforts, en défense et au rebond. Tout comme son coach.

« Bol a bossé très dur », se réjouit Mike Malone. « C’était une opportunité pour lui de jouer, d’être avec les titulaires, d’avoir une chance de se frotter à un joueur comme Kevin Durant. Afin d’utiliser sa taille et son envergure pour lui rendre les choses difficiles. »