Bol Bol vise le titre de Rookie Of The Year

Mercredi, les Nuggets ont publié sur Twitter un visuel où l’on peut lire que l’un des objectifs de Bol Bol est de gagner le titre de « Rookie Of The Year ». Forcément, une telle déclaration est un peu surprenante puisque le jeune intérieur de Denver a disputé onze matches dans la « bulle », dont sept pour terminer la saison régulière.

Sauf que la NBA avait prévenu que ces rencontres ne compteraient pas dans les votes pour les trophées 2020, et du même coup, Bol Bol sera donc bien éligible cette saison pour le trophée du meilleur rookie…

« C’est une toute nouvelle saison, et c’est pareil pour Bol et les autres » explique Mike Malone. « C’est une nouvelle saison et Bol va devoir mériter son temps de jeu, et il doit gagner son temps de jeu à l’entraînement. »

Outre ce trophée de ROY, le fils de Manute souhaite effectivement « jouer plus », et il remercie ses dirigeants de lui faire confiance. La saison passée, il possédait un simple « two-way contract », et les Nuggets l’ont transformé en un vrai contrat de deux ans. « Cela signifie beaucoup car ça montre que la franchise croit en moi. C’est bien pour moi. Maintenant, c’est à moi de faire ma partie du boulot, et de faire tout ce qu’ils attendent de moi. »

Mercredi, Mike Malone l’a ainsi fait jouer avec Nikola Jokic, et après le départ de Jerami Grant, Bol Bol pourrait récupérer du temps de jeu au poste 4.

« Il apprend les systèmes, les règles » énumère JNikola okic. « Il apprend le jeu, mais il a été bon. En fait, hier, il était même vraiment bon à l’entraînement. Aujourd’hui, je crois qu’il était dans mon équipe, et on a gagné. »

À quel poste le faire jouer ?

Du côté de son coach, on réfléchit à son utilisation sur le terrain puisque du haut de ses 2m18, Bol Bol peut jouer sur l’ensemble de la frontline, et on l’avait même vu shooter à 3-points et monter la balle dans la « bulle ».

« Quand je cherche à définir la position d’un joueur, je commence toujours pas regarder l’aspect défensif. Sur qui peut-il défendre ? » détaille Mike Malone. « Pour moi, il s’agit de savoir si Bol est 5, un 4 ou un 3. Dans son cas, il a évidemment des qualités pour jouer au large, comme un 3 ou un 4. En défense, peut-il défendre sur des 5 ? Peut-il défendre sur des 4 ? Comme vous l’avez vu dans la bulle, dans les matches qui ont terminé la saison, on a beaucoup utilisé la zone pour essayer d’amener la balle vers lui, pour profiter de ses qualités de contreur et s’appuyer sur ses points forts. »

Pour le jeune intérieur, il s’agit de toute façon prendre ses marques et de vraiment s’intégrer dans le groupe. Dans la continuité de la « bulle ». « Cela m’avait rapproché de l’équipe. C’était la première fois que j’étais sur le terrain avec tout le monde. Il fallait que je vois à quoi ça ressemble. »

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Cette année, cette limite est transformée en 50 apparitions sur la feuille de match.