Buddy Hield retrouve de l’adresse à 3-pts

La prestation de Damian Lillard (40 points, 13 passes) a gâché celle des Kings. Car Sacramento a réussi un bon match, dominant globalement les Blazers, et seulement craqué dans le dernier quart-temps. Un match solide mais inachevé qui suit la victoire contre les Pacers.

Si les Californiens viennent de réussir deux bons matches d’affilée, c’est notamment grâce au retour en forme de Buddy Hield. L’arrière a ainsi terminé la rencontre avec 26 points à 8/18 à 3-pts et aucun ballon perdu.

« On est évidemment une équipe bien plus dangereuse quand il shoote bien à 3-pts », commence Luke Walton pour NBC Sports. « C’est génial de le voir mettre dedans, on en avait besoin », poursuit De’Aaron Fox. « C’est un des meilleurs shooteurs de la ligue. »

Une adresse encore fragile, une défense toujours bancale

Ça ne se voyait pas pourtant depuis le début de la saison. Avant ces deux matchs, il tournait à seulement 33% de réussite derrière l’arc. Le 6/11 contre Indiana et ce 8/18, soit 14/29 (48%) au total, sont un début de sortie de crise.

« Buddy peut sortir de n’importe quelle panne », estime Richaun Holmes. « Il n’a qu’à continuer de shooter. On a confiance en lui et on doit s’assurer de lui faire de meilleurs écrans, pour qu’il obtienne de meilleurs tirs. On a été capable de ça ces deux derniers matches. »

C’est tout de même encore fragile puisque Buddy Hield a raté son dernier quart-temps contre les Blazers, en shootant à 1/7 à 3-pts… « J’ai eu des bons tirs, mais j’ai manqué la cible. Je dois mettre dedans car on m’a donné de très bons shoots. »

En plus d’une adresse retrouvée, Luke Walton a également insisté sur l’absence de ballons perdus de son arrière dans cette rencontre, ce qui est toujours une donnée intéressante.

En revanche, Buddy Hield ne fait guère les efforts en défense. Il le sait : « Je suis un scoreur avant tout, mais je dois faire mieux défensivement ». Comme ses coéquipiers d’ailleurs car les Kings restent la pire défense de la ligue depuis le début de saison avec 118.2 points encaissés sur 100 possessions.