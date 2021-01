Un Damian Lillard royal face aux Kings

Après CJ McCollum, c’est au tour de Damian Lillard de briller face aux Kings ! L’arrière avait collé 36 points samedi soir lors du premier affrontement à sens unique entre les deux équipes. Le match de la nuit, qui a parfois viré au concours de tirs à 3-points (23 shoots de loin inscrits pour Portland, record de franchise égalé), a été plus disputé, mais cette fois, c’est le meneur des Blazers qui a été intenable avec 40 points, 13 passes décisives, 3 interceptions et 0 balle perdue en 42 minutes.

Sacramento prend cette fois le meilleur départ en collant 43 points dès le premier acte avec Buddy Hield, De’Aaron Fox, Harrison Barnes comme principaux artilleurs, mais aussi Tyrese Haliburton qui score par deux fois à 3-points et délivre trois passes décisives en premier quart-temps (43-33).

Les regrets pour les Kings

L’écart grimpe jusqu’à +20 en faveur des locaux alors que le rookie envoie deux alley-oops pour Hassan Whiteside et Marvin Bagley III tandis que la paire Joseph – Hield continue d’artiller de loin (58-38). Cette fois, c’en est trop pour Portland qui réagit avec trois missiles coup sur coup signés du trio Lillard – McCollum – Trent Jr (58-47).

De quoi calmer les ardeurs des locaux malgré un Tyrese Haliburton toujours efficace. Les deux dunks de Derrick Jones Jr accompagnés des deux paniers à 3-points de la paire Lillard – McCollum permettent ainsi à Portland de revenir à -3 à la pause (68-65).

Sacramento parvient à remettre une grosse pression en passant un 19-5 au retour des vestiaires afin de prendre à nouveau le large, à +19 (94-75), toujours avec une grosse adresse derrière l’arc, illustrée cette fois par les trois tentatives converties de Buddy Hield.

« Money time » = « Dame Time »

Comme en première mi-temps, les Blazers montrent alors qu’ils ont du répondant en la matière, inscrivant à leur tour cinq paniers à 3-points de suite avec cinq shooteurs différents : Robert Covington, Damian Lillard, Gary Trent Jr, CJ McCollum et Carmelo Anthony (98-90). La pluie tombe de partout, et Sacramento prend même l’eau dans la peinture, permettant à la paire Kanter – Nurkic de ramener Portland à 105-100 12 minutes du terme.

Le Bosnien fait rapidement passer les Blazers devant en début de quatrième quart-temps (105-107), mais les Kings s’accrochent, à l’image des dunks de Chimezie Metu et De’Aaron Fox qui maintiennent le suspense à l’entrée du money-time, moment choisi par Damian Lillard pour mettre la main sur la fin de match (117-116).

Le meneur trouve CJ McCollum et Robert Covington de loin avant de scorer deux lancers et un lay-up pour porter la marque à 120-127. Puis, lorsque De’Aaron Fox rentre le 3-points de l’espoir pour les Kings, de retour à -2 (126-128), c’est encore le meneur des Blazers qui est là pour assurer le coup avec un lay-up sans contestation et deux lancers pour tuer le suspense (126-132) dans ce duel particulièrement offensif.