Les Clippers utilisent le tir à 3-points à bon escient

Avec un joli 18/37 à 3-points hier soir face à la Nouvelle Orléans, les Clippers ont encore été très adroits. Mais ce n’est pas vraiment une surprise. À vrai dire, c’est la norme cette saison.

Meilleure équipe de la Ligue derrière l’arc, avec plus de 42% de moyenne, la troupe de Tyronn Lue est très propre car elle ne fait clairement pas partie de celles qui basent tout son jeu sur la menace lointaine. À moins de 35 tentatives par match, les Clippers n’abusent pas des bonnes choses.

Au contraire, il s’agit plutôt de partager les richesses, à l’image de ce succès construit sur des paniers marqués à 74% sur des passes décisives.

« On bouge plus le ballon et on arrive à avoir les espaces qu’on recherche », commente Kawhi Leonard après la rencontre. « On sait quelles passes peuvent être faites. Ça aide aussi pour les gars du groupe de pouvoir jouer une autre année ensemble. On veut partager le ballon. On essaye simplement de construire des habitudes de jeu. Quand on passe, les gars rentrent aussi leurs tirs, c’est comme ça qu’on a autant de passes décisives. »

Toujours aussi factuel, Kawhi Leonard est pour le coup rejoint par Patrick Beverley qui tire son chapeau à Tyronn Lue et son coaching staff. L’attaque californienne tourne bien cette saison et le collectif prend forme.

« Quand on parle de notre attaque, il faut donner beaucoup de crédit à notre coaching staff. Ils nous ont donné énormément de confiance. Notre devise cette saison est de refuser les bons tirs pour trouver de meilleurs tirs. La majorité des 3-points que l’on prend sont assez ouverts. »

Plier le match quand il faut le faire

Si Kawhi Leonard, Patrick Beverley et Nicolas Batum sont tous trois à plus de 43%, et que Luke Kennard ajoute 45%, c’est bien Paul George qui est en grande forme dans l’exercice du tir de loin. L’arrière/ailier vétéran rentre tout simplement plus de la moitié de ses tirs à 3-points (sur 4 tentatives par match), un rythme assez dingue !

« Je shoote en confiance. Je sais bien quelles positions de tirs je vais pouvoir trouver. Je sais ce que je peux chercher, ce à quoi m’attendre, comment mes tirs vont arriver. On sait qu’on doit attaquer la peinture, c’est notre priorité. Et ça nous permet par la suite d’obtenir des positions à 3-points. »

Avec 8 victoire en 12 matchs, les Clippers semblent être sur la bonne voie. Mais ils savent aussi que les critiques ne sont jamais très loin, surtout, comme hier soir, quand la main commence à trembler en deuxième mi-temps.

Le mental californien est encore friable mais quand on constate que Nicolas Batum, Patrick Beverley et Paul George sont dans leur meilleure année en carrière à 3-points, que Kawhi Leonard frôle aussi son record et que Serge Ibaka et Lou Williams (voire Reggie Jackson ou encore Marcus Morris) peuvent faire encore mieux, c’est qu’il y a quand même quelque chose qui fonctionne. Et aussi qu’il y a encore de la marge…

« Il s’agit simplement pour nous de plier le match quand on doit le faire », conclut Paul George. « On est très bon dans les premier et deuxième quarts. Dans le troisième et quatrième, c’est là qu’on doit jouer plus propre et serrer le jeu. On le sait, mais ça va venir. »