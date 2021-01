À Charlotte, une reprise en douceur pour Kristaps Porzingis

Son premier tir, à un mètre derrière la ligne, en tête de raquette ? Beaucoup trop court. Le second, pris du même endroit, une minute plus tard ? Celui-ci a fait filoche. Kristaps Porzingis effectuait son grand retour cette nuit à Charlotte, pour son premier match depuis son opération au niveau du ménisque, en octobre dernier.

Avant la rencontre, Rick Carlisle avait annoncé que l’idée était de lui permettre de retrouver du rythme, malgré des restrictions en termes de minutes, en évitant par exemple de trop longues séquences de jeu sans regagner le banc.

L’intérieur a ainsi dû se contenter de 21 minutes de jeu. C’était suffisant pour inscrire 16 points, en tentant tout de même à 16 reprises sa chance (6/16), capter 4 rebonds et contrer 2 tirs.

« J’ai fait du mieux que je pouvais avec les minutes qu’on m’a accordées » livre l’ancien joueur des Knicks. « Parfois, tu ne prends pas les meilleures décisions lorsque tu essaies d’être agressif. Mais ce n’est pas grave, c’est le jeu. Je voulais être sur le parquet et être agressif lorsqu’il j’y étais. »

Un retour « remarquable »

Ses quelques ratés en première période n’ont pas eu trop de conséquences pour son équipe, qui a rapidement pris les commandes de ce match. À l’entame du troisième quart-temps, c’est même lui qui a permis à Dallas de creuser le plus gros écart de la rencontre (+22) avec deux tirs primés successifs dans le même corner gauche.

« Je trouve qu’il a joué de manière remarquable étant donné les circonstances, et il ne fera que s’améliorer à partir de ce match », imagine son coach. « Il doit se remettre dans le rythme. Pour un premier match, il a été formidable. Il va continuer sur cette lancée, on a énormément besoin de lui », note de son côté Luka Doncic, qui peut enfin s’appuyer sur son lieutenant en chef.

« Lorsque ces deux gars sont sur le parquet en même temps, cela change la donne pour nous », remarque Rick Carlisle. « Ils sont tous les deux capables de jouer à l’intérieur et d’étirer le jeu à l’extérieur. » Kristaps Porzingis l’a montré avec, en marge de ses quatre paniers à 3-points, plusieurs finitions plutôt autoritaires au cercle.

« Premier match et première victoire pour moi, c’est le plus important », résume le Letton. « J’ai hâte d’être au prochain match, pour trouver ce rythme où tout devient facile et où on joue avec alchimie. »