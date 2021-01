Départ canon pour C.J. McCollum

Comme les Blazers connaissent un début de saison moins abouti qu’on pouvait l’imaginer, on aurait tendance à oublier que le meilleur marqueur de Portland depuis trois semaines n’est pas Damian Lillard, le « franchise player » des dernières années, mais bien C.J. McCollum.

L’arrière tourne à 27.9 points de moyenne avec un très propre 44% à 3-pts. C’est cette dernière donnée qui est la plus intéressante à analyser. CJ McCollum tente onze fois par match sa chance à 3-pts, soit quatre shoots de plus que la saison passée et même le double de sa meilleure saison au scoring (23 points avec 5.5 tentatives, en 2016/17).

Malgré cette efficacité, illustrée dans son dernier carton (37 points contre les Kings à 6/11 derrière l’arc), le coéquipier de « Dame » pense pouvoir faire encore mieux.

« Je suis un grand shooteur, mais je laisse des points en route, des 3-pts ouverts », constate CJ McCollum pour The Oregonian. « On va mettre des tirs difficiles mais on va aussi en manquer. J’ai loupé plusieurs tirs primés ouverts, notamment un en début de match. Ce sont ces shoots-là dont je parle quand je dis que je laisse des points en route. Je dois mettre les tirs ouverts. »

CJ McCollum l’a démontré depuis bien longtemps, parfois en playoffs et même s’il n’a jamais été All-Star : les coups de chaud en attaque, il sait faire. C’est donc la manière, avec ses shoots de loin, qui fait la différence cette saison.

« Depuis qu’on met l’accent sur les tirs primés, il a pris cela à cœur et il en veut plus. Dès qu’il est ouvert à 3-pts, il tente sa chance avec confiance » constate Terry Stotts. « Il nous porte en ce moment », assure même de son côté Carmelo Anthony. « On sait tous qu’il peut marquer, mais c’est sa façon de faire qui est remarquable. Son rythme est meilleur chaque saison. » Le fruit d’un gros travail entre les campagnes.