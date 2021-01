Si le duo Irving-Durant revient, Caris LeVert va devoir se remettre en retrait

Kevin Durant en quarantaine et Kyrie Irving absent pour « raisons personnelles », Steve Nash a donné les clés de son attaque à Caris LeVert. Comme dans la « bulle », l’arrière/ailier des Nets a prouvé cette semaine qu’il était un formidable attaquant, compilant 22 points, 10 passes et 7 rebonds face à Philadelphie, puis 43 points, 6 passes et 5 rebonds face aux Grizzlies. Mais voilà, le duo Durant-Irving pourrait effectuer son retour ce soir face au Thunder, et Caris LeVert va devoir retrouver sa place sur le banc, comme joker de luxe.

« Les rôles sont clairement différents quand ces gars jouent » souligne-t-il, expliquant qu’il préfère débuter à leurs côtés même s’il voit moins le ballon. « J’ai beaucoup travaillé sur mon jeu sans ballon pendant l’intersaison, que ce soit comme arrière ou ailier. C’est un domaine dans lequel j’ai beaucoup progressé, et au fur et à mesure que la saison avancera, je vais être capable de le prouver. »

Depuis que Kevin Durant est à l’isolement, Caris LeVert tourne à 29.7 points et 7 passes de moyenne avec de très bons pourcentages (50% aux tirs, 47.4% aux lancers-francs).

Son agressivité a tiré l’équipe vers le haut, et Steve Nash est satisfait. « Je n’ai jamais eu de problème avec son agressivité. Visuellement, cela donne un basket très différent, mais il joue bien. Cela fait plusieurs matches de suite, et il s’améliore tout le temps, et je suis vraiment fier de sa manière de jouer. »

Mais Steve Nash devrait donc le faire sortir à nouveau du banc, et pour Jeff Green, ce n’est pas une question de complicité, mais d’équilibre pour le bien de l’équipe. « Je ne crois vraiment pas qu’il ait besoin de s’adapter à eux. Il est comme il est, et il apporte beaucoup sur le terrain. Je pense que Kyrie et Kevin le savent. Il ne peut que les aider, et ils ne peuvent que l’aider. Je pense qu’il s’est déjà fait un nom en NBA, et son potentiel est sans limites. Sa progression va être encore plus importante. »

Pour Caris LeVert, il s’agit donc de se souvenir qu’il était prêt à endosser un rôle « à la Manu Ginobili ». Comme remplaçant, il n’atteint pas les 13 points de moyenne, mais pour le bien de l’équipe, c’est sans doute son meilleur rôle. Surtout qu’il n’y a plus Spencer Dinwiddie comme troisième option en attaque.