Caris LeVert dans un rôle en sortie de banc, à la Manu Ginobili ?

Les Nets ont effectué leurs débuts tant attendus, avec Kyrie Irving et Kevin Durant qui n’ont pas manqué leur rentrée, scorant respectivement 18 et 15 points. Mais Steve Nash et son staff ont d’autres questions encore en suspens, notamment pour compléter le cinq majeur alors que Caris LeVert n’a pas encore foulé les planches.

Dans la balance, il y a donc d’une part Caris LeVert, et d’autre part, Spencer Dinwiddie. Aucun des deux joueurs n’est vraiment un mauvais choix pour accompagner le duo Irving – Durant, mais Steve Nash doit encore se décider.

« On est encore en train d’y réfléchir. Caris est un titulaire, mais est-ce qu’il peut l’être pour nous, je n’en suis pas sûr », explique le coach dans le New York Post. « Il est tellement bon avec la balle en main. Il pourrait très bien jouer dans un rôle à la Ginobili, où on sait qu’il a le niveau d’un titulaire. Manu était un All-Star mais il commençait sur le banc, gérait la deuxième unité et finissait les matchs. On va voir comment ça se passe. C’est en tout cas un sacré luxe.

Pour Spencer Dinwiddie, qui a profité à plein de sa titularisation, auteur de 10 points, 7 passes et 6 rebonds, cette situation n’est pas très grave. Le vétéran est prêt à s’adapter, même s’il préfère évidemment débuter.

« Bien sûr, je me suis toujours considéré comme un titulaire, même quand vous me rigoliez au nez quand je disais ça il y a trois ans. Mais peu importe mon rôle, je vais toujours faire de mon mieux pour aider l’équipe à gagner. Un match complet, peu importe ce qu’il faudra dans les stats, je le ferai pour aider le collectif. »

Un problème de riche

Steve Nash a pour le coup apprécié la facilité et la simplicité du jeu de Spencer Dinwiddie, en complément de ses superstars qui demandent beaucoup plus le ballon.

« Spencer est un joueur talentueux mais il peut aussi jouer de manière très simple, ce qui est très bien. Il ne complique pas trop les choses, il peut jouer sans ballon, il peut jouer avec le ballon, il peut créer pour ses coéquipiers et il peut défendre sur plusieurs postes. Il a été très bon et nous a donné un coup de boost quand on en avait besoin. Il est très polyvalent et nous aide dans beaucoup de domaines. »

Dans cette configuration, Caris LeVert pourrait de fait sortir du banc comme Manu Ginobili chez les Spurs. Il aurait ainsi les coudées franches pour jouer son jeu comme il l’entend, avec le cuir entre les mains.

« On pourrait se dire qu’il aura plus le ballon dans les mains s’il est le capitaine de la seconde unité pendant de longues portions des matchs, et ensuite qu’on le fasse jouer avec les titulaires dans les moments chauds », reprend Steve Nash. « On doit encore réfléchir à tout ça. Mais ce sont de belles décisions à prendre pour notre staff. »

C’est en tout cas un problème de riche pour les Nets qui regorgent de talents sur les postes extérieurs. Spencer Dinwiddie ne s’en soucie guère… « Sans stress. Je veux gagner. Si tu peux passer le ballon à l’un d’entre eux deux et marquer, et ensuite avoir un troisième ou un quatrième défenseur qui vient te marquer, tu peux à ton tour aller scorer. Sans aucun stress, c’est très plaisant. C’est bien pour ma santé. J’aime ce genre de situation. »