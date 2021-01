John Wall apprécie de diriger la « second unit »

C’est une constante aux Rockets depuis le recrutement de Chris Paul aux côtés de James Harden : jouer avec deux meneurs de jeu, ou plutôt deux « playmakers ». Après Chris Paul, il y a eu l’expérience Russell Westbrook, et désormais c’est John Wall qui débute aux côtés du MVP 2018.

Même si Mike D’Antoni n’est plus là, Stephen Silas a gardé le même principe : il confie les rênes de la « second unit » à John Wall. Une formule que l’intéressé apprécie puisqu’il a vraiment les commandes de l’équipe. « Je sais que je peux scorer, mais dans le même temps, je peux mettre de la pression sur la défense en accélérant le rythme, en lançant les pick-and-roll » explique John Wall au Houston Chronicle. « Je peux trouver des shooteurs comme Eric Gordon, Ben McLemore, DeMarcus (Cousins), Jae-Sean Tate, Sterling Brown, (David) Nwaba… Je suis entouré de gars qui peuvent mettre leurs tirs. »

Pour John Wall, cette « second unit » pourrait devenir un point fort car l’effectif est, selon lui, plus riche que ces dernières saisons. Dans les chiffres, les remplaçants apportent près de 34 points par match depuis le début de saison, contre 29 la saison passée. Le tout à 50% aux tirs ! Il n’y a plus Russell Westbrook ou Clint Capela, et Stephen Silas, par la force des choses, fait davantage appel à ses remplaçants.

« Cela me facilite les choses car lorsque je sors en fin de premier quart-temps, et quand j’entre au début du deuxième, on a quelqu’un qui peut scorer. Pas aussi bien que James mais je peux marquer et être agressif » rappelle John Wall. « Et s’ils essaient de se mettre à plusieurs sur moi, j’ai des gars qui peuvent mettre leurs tirs. »

John Wall semble donc être plus à l’aise avec ce groupe, et il faut dire que son coach a du mal à travailler sur la continuité. Depuis le début de saison, ses titulaires n’ont joué que 52 minutes ensemble. C’est évidemment trop peu.