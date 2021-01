Un double-double avec une seule patte pour Karl-Anthony Towns

Sévèrement blessé au poignet gauche il y a deux semaines, mal retombé après un duel en haute altitude avec Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns a un peu précipité son retour, effectué cette nuit face aux Spurs. Avec une seule main valide, et une main gauche qu’il n’a pratiquement pas utilisée, protégée par une grosse attelle, l’intérieur a fait le job en compilant 25 points et 13 rebonds. Il n’a manqué que la victoire pour que la soirée soit parfaite.

« Je suis heureux d’être à nouveau dans une condition relativement bonne et de pouvoir être productif pour mon équipe. Mais pouvoir jouer aujourd’hui, c’était le plus important. Après deux semaines de blessure et alors qu’on me disait que je partais pour huit semaines. Pour moi, c’était déjà une victoire de pouvoir entrer sur le parquet », a-t-il notamment déclaré après la rencontre.

« Un pas de plus vers la bonne direction »

Alors que sa dureté a régulièrement été questionnée depuis ses débuts en NBA, KAT a montré l’exemple en serrant les dents, conscient que la situation devenait très compliquée, Minnesota en étant à présent à sept revers de suite.

« Je défendrai toujours KAT », a lancé son coach, Ryan Saunders. « Les gens ne savent pas la dureté qu’il a, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Ce soir, il était clairement limité. Je l’ai trouvé incroyablement efficace avec ses 25 points et 13 rebonds au retour d’une telle blessure ».

Même si la victoire n’est pas au bout, les Wolves ont été boostés de retrouver leur leader, qui a souffert de ne pas pouvoir aider son équipe en pleine chute libre et actuellement dernière de la conférence Ouest.

« C’était très dur », a-t-il ajouté. « J’ai passé chaque moment concentré sur la rééducation depuis deux semaines, du réveil jusqu’à ce que j’aille me coucher, à faire plein de choses. Ma petite amie était là et peut dire à quel point c’était douloureux pour moi de ne pas être sur le terrain et de voir comment on jouait, enchaîner les défaites. Ce n’était pas acceptable. J’ai essayé de forcer autant que possible pour revenir. Même s’il fallait jouer avec une seule main, porter un plâtre, j’étais prêt à le faire. On n’en a pas fait suffisamment pour l’emporter ce soir mais on peut être fiers. Je ne dirais pas que c’est une défaite encourageante, c’est juste un pas de plus vers la bonne direction ».