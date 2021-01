Bradley Beal placé à l’isolement pour avoir discuté avec Jayson Tatum

Depuis samedi soir, on sait que les Celtics devront se passer de Jayson Tatum pendant 10 à 14 jours, testé positif au Covid-19. Cette mise en quarantaine a évidemment des effets collatéraux pour ceux qui l’ont approché, et pas uniquement dans son équipe.

C’est le cas de Bradley Beal qui avait croisé sa route la veille. Alors qu’il venait de s’échauffer avec les Wizards avant le match contre Miami, Beal a appris qu’il était « cas contact » et qu’il était placé à l’isolement pour une durée indéterminée. Pourquoi lui, plus qu’un autre joueur de Washington ? Tout simplement parce que Beal a discuté avec Tatum après la victoire des Celtics. Comme on le voit sur le cliché, les deux joueurs sont très proches l’un de l’autre, et même si la discussion n’a pas duré longtemps, la NBA a estimé que c’était suffisant pour être « cas contact ».

« C’était dingue, mais la NBA est vraiment sérieuse sur le sujet » témoigne Rui Hachimura. « On doit porter des masques sur le banc et dans ce genre de moment, et on doit suivre le réglement. Brad l’a appris juste avant de jouer… »

Un contre-temps pour le joueur, mais aussi pour son coach qui a dû changer ses plans au dernier moment. « D’un côté, ça m’a surpris. Et de l’autre, il faut s’y préparer » réagit Scott Brooks. « On déteste que ça arrive, et on souhaite le meilleur… Mais je ne sais pas quelle sera la prochaine étape ? Je n’en sais vraiment rien. Comme je l’ai dit, on l’a appris une heure avant le match. On était dans le flou, et on a dû quitter le terrain. Je ne sais pas ce que ça signifie. Est-ce que c’est juste pour la soirée ? Je suis certain qu’on en saura davantage quand la NBA nous donnera la marche à suivre. »

Avant d’être autorisé à rejouer, Bradley Beal va passer deux tests Covid par jour, pendant plusieurs jours, et si malheureusement il est contaminé, on peut s’attendre à ce qu’une grande partie de l’effectif se retrouve à l’isolement…