Luka Doncic prédit un bel avenir en NBA à Facundo Campazzo

Le duel entre Dallas et Denver jeudi soir marquait les retrouvailles entre Luka Doncic et Facundo Campazzo, deux hommes qui ont évolué ensemble au Real Madrid entre 2014 et 2017. « Ma relation avec lui est super » raconte l’Argentin au Denver Post. « On est amis, on essaie de rester en contact, pas au quotidien, mais on essaie. C’est un gamin unique, un joueur unique. »

Les deux anciens Madrilènes ont tous les deux un profil à part, très affirmé. « Il sait déjà tout faire, je n’ai pas de conseil à lui donner » rappelle Doncic.

« Ce sont des gars fondamentalement solides » répond Paul Millsap quand on lui demande de leur trouver des points communs. « Ils savent jouer au basket. Ils y ont joué toute leur vie, dont une bonne partie professionnellement. Leur point commun, c’est leur expérience. Ils sont jeunes dans cette ligue, mais pas dans leur jeu. Il apporte cette expérience à une équipe. »

« Quand il aura sa chance, il sera un vrai problème pour la NBA. Je sais que ça va arriver. »

Si Doncic, 21 ans, a déjà fait ses preuves dans la grande ligue, Campazzo est un débutant malgré ses 29 ans. Et il a le temps de jeu qui va avec : s’il a enfin eu sa chance cette semaine avec deux sorties à 15 et 11 points contre Minnesota, il n’a pas joué contre Dallas. Mike Malone continue malgré tout à l’encourager.

« Facu progresse. Michael Porter est dans le protocole Covid, ça a ouvert la rotation. On a testé des cinq plus small ball. Facu a fait la différence en attaque et en défense. J’ai été impressionné par sa défense sur D’Angelo Russell mardi. »

« Il a cette capacité à cavaler, filer au cercle, distribuer, planter ses 3-points » liste l’entraîneur. « Il a tiré profit de l’opportunité qui s’est présentée à lui. C’est super à voir. » Et ce n’est que le début selon son copain Luka Doncic. « Quand il aura sa chance, il sera un vrai problème pour la NBA. Je sais que ça va arriver. »

« J’ai beaucoup de confiance grâce à mes coéquipiers et le coach » confie Campazzo. « J’essaie juste de me donner à 100% à chaque rencontre. Je sais que c’est ma première année ici, je suis un rookie, donc j’essaie d’apprendre, de profiter de chaque match. »