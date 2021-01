Podcast | Pas trop cuit finalement le Curry !

Considéré comme l’homme qui a révolutionné le jeu en NBA par son adresse à 3-points, triple champion NBA avec les Warriors, deux fois MVP de la saison régulière, dont un titre acquis à l’unanimité, une première dans l’histoire de la NBA, Stephen Curry continue pourtant d’être l’objet de critiques.

En juillet dernier, notre confrère Bomani Jones, se refusait même à classer « Baby Face » parmi les plus grandes superstars de la ligue, arguant qu’il était plutôt un « joueur de système ». Toujours selon notre confrère, à l’image d’un Tony Parker, le rendement de Curry serait « moindre loin des Warriors ».

Après quelques rencontres cette saison, certains rangeaient Curry dans les has-been, incapable de s’exprimer sans Klay Thompson à ses côtés. Heureusement, Draymond Green est là pour rappeler quelques vérités : « Tout le monde cherche toujours une raison pour s’en prendre à Steph. « Il n’a jamais été élu MVP des Finals »… « Il ne porte pas une équipe… » Si je ne me trompe pas, il nous a portés plutôt loin en 2015. Et pour être honnête, il a porté toutes nos équipes. »

Elu joueur de la semaine après avoir battu son record de points face aux Blazers, Curry est resté le même, et il l’a encore prouvé cette nuit face aux Clippers. C’est un shooteur hors pair, un leader exceptionnel, et la question est de savoir s’il est capable, à 32 ans, de porter les Warriors en playoffs et plus encore ?

C’est le sujet et le sondage de la semaine, et notre journaliste Melvin Karsenti, qui le suit de près à San Francisco depuis 10 ans, est le mieux placé pour en parler.