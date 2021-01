Kemba Walker de retour à l’entraînement

Le genou gauche de Kemba Walker est autant un sujet d’inquiétude que d’actualité à Boston depuis un an maintenant. Absent du début de saison, le meneur de jeu avait reçu une injection de cellules souches début octobre 2020.

Son retour était attendu pour ce mois de janvier et Brad Stevens vient en effet d’annoncer que Walker pouvait enfin s’entraîner. L’ancien des Hornets serait même libéré de ses douleurs depuis plus d’un mois.

« Il faut rendre hommage à Walker, qui voulait se renforcer et s’assurer d’être prêt pour la saison et les playoffs », a commenté le coach des Celtics pour ESPN. « Lui et le staff ont réalisé un excellent travail, en mettant en place un plan d’attaque pour revenir. On ne va pas se précipiter. Voyons comment les entraînements se déroulent. »

Le quadruple All-Star n’a plus joué depuis le 27 septembre 2020 et la finale de conférence Est contre Miami dans la « bulle ». En espérant pour Boston que les ennuis physiques de Walker soient enfin derrière lui.