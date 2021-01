Le MVP de la nuit : Stephen Curry, l’éblouissement permanent

C’est peut-être à ça qu’on reconnaît une superstar, à cette capacité à nous surprendre et à nous éblouir année après année. De retour pour de bon sur les terrains, Stephen Curry est une superstar, et l’un des meilleurs meneurs de jeu de l’histoire. Peut-être même le meilleur shooteur. Et à chaque fois, on pense avoir tout vu avec lui.

Et puis, il arrive à nous surprendre, à nous faire sourire et à nous bluffer. Il y a eu son record en carrière il y a quelques jours, et puis cette nuit, ce coup de chaud à partir de la fin du 3e quart-temps. Les Clippers mènent de 22 points à trois minutes de la fin du 3e quart-temps. Depuis la « bulle », on sait qu’ils sont capables de tout gâcher, et bis repetita ! Cette fois, le bourreau ne s’appelle pas Jamal Murray ou Nikola Jokic, mais Stephen Curry.

En principe, le meneur des Warriors devrait être sur le banc, mais il est là pour renverser le match. Il y a les 3-points évidemment, dès réception de la balle, à l’instinct. Et puis, il y a le drive quand la défense est trop haute. Il slalome au milieu des Clippers pour aller au bout. Et hop, à l’entame du dernier quart-temps, les Warriors n’ont plus que six points de retard.

La suite ? C’est d’abord cette passe main gauche en diagonale pour Damion Lee dans le corner. Une passe à la Jason Kidd ou à la Luka Doncic. Un angle incroyable, et son beauf’ met le 3-points pour revenir à -1. La défense des Clippers est de plus en plus pressante alors Curry fait jouer les autres, comme pour trouver Draymond Green, si indispensable par ses écrans et sa lecture du jeu. Les Clippers sont au bord du K.O., et ils vont craquer dans le money time. Ils encaissent un 10-0, et c’est Curry qui met le point final avec un cross suivi d’un 3-points en stepback sur le nez de Paul George. C’est propre, c’est magnifique, et il se laisse aller à une nouvelle petite célébration.

« Il n’y a pas grande chose à dire de plus. C’est tout simplement Steph »

Les Warriors ont renversé les Clippers, et Curry termine le match avec 38 pts, 11 pds et un 9 sur 14 à 3-points. Presque du classique pour lui, mais il y a la manière, et ce sentiment qu’il est intouchable. Même avec une, deux ou quatre mains devant lui, il met dedans.

« Eh bien d’abord, c’est Stephen Curry » répond Steve Kerr quand on l’interroge sur les 3-points compliqués de son meneur. « Il n’y a pas grande chose à dire de plus. C’est tout simplement Steph. Il fait ça depuis tellement d’années. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est double MVP et un basketteur phénoménal. D’habitude, quand Steph a un match compliqué, il rebondit au match suivant. Cela fait partie de son caractère de compétiteur. »

Mystifié sur le dernier tir, Paul George est admiratif sur la capacité de Curry à transcender ses coéquipiers.

« Quand vous avez un gars comme ça qui prend feu, cela enlève de la pression à tout le monde. Ensuite, les gars se donnent encore plus à fond. Ils ont un gars bouillant qui peut être une menace de n’importe quel endroit du terrain. Cela rejaillit sur toute l’équipe. Ils veulent alors faire la passe de plus. Ils veulent lui donner le ballon comme il est chaud. On en arrive à un stade où ils sont de plus de plus à l’aise. Ils prennent confiance, le panier devient de plus en plus grand, et c’est ce qu’il s’est passé ce soir. »

« Parfois, il faut que je me souvienne que je suis son coéquipier »

Parce que Stephen Curry n’avait quasiment pas joué la saison passée, Eric Paschall découvre le phénomène. Et il est ravi d’être aux premières loges. « Parfois, il faut que je me souvienne que je suis son coéquipier. J’avais l’habitude de voir ça à la télévision, et parfois, je suis obligé de me dire : « Hey, tu joues avec Steph ! ». Parfois, on a vraiment envie de s’asseoir et de le regarder. Je ne vais pas mentir. C’est très divertissant. J’ai une place au premier rang, et je ne vais pas me plaindre. »

Enfin, les mots de la fin pour Curry lui-même. Et sans surprise, il n’évoque pas sa performance, et préfère parler de l’équipe. Les Warriors sont 5e, avec un bilan positif, et c’est ce qu’il retient.

« On n’a joué que neuf matchs, et nous avons beaucoup de choses à régler… Mais nous faisons beaucoup de bonnes choses. Il y a des choses que nous devons améliorer, mais cela fait partie d’une nouvelle équipe qui se construit et qui apprend à ses connaître, et il y a beaucoup d’essais et d’erreurs. Heureusement, nous sommes plus forts que l’année dernière et nous pouvons faire des ajustements subtils et, espérons-le, gagner des matchs au fur et à mesure. Nous y arriverons ».