Stephen Silas et Houston aimeraient avoir un peu de stabilité

Avec deux victoires (contre Sacramento à chaque fois) en six matches, il est normal de dire que les Rockets ont manqué leur début de saison. Les conditions expliquent cette situation : la franchise a plusieurs fers au feu, entre le dossier James Harden, une attaque en panne et surtout un groupe éparpillé.

C’est bien là le problème, qui a été illustré par le report du premier match de la saison. Les Rockets ont accumulé les absences : PJ Harden et P.J. Tucker ont manqué une partie ou la totalité du « training camp » ainsi que deux matches de présaison. John Wall, DeMarcus Cousins et Eric Gordon ont connu les joies de la quarantaine. Ben McLemore n’a pas encore joué, quand Danuel House Jr. a mal au dos et Christian Wood au genou…

Organiser un simple entraînement est un casse-tête et le coach doit changer sa formation à chaque match ou presque. « C’est très dur », explique Stephen Silas au Houston Chronicle, sur sa rotation. « On a joué six matches, et j’ai seulement réussi à avoir deux fois le même cinq majeur. Ce serait pas mal d’avoir House et Wood. »

Le MVP 2018 le confirme : « C’est compliqué. Il n’y a aucune constance, donc on ne peut pas avoir de rythme. Les efforts sont là, mais l’exécution n’est pas bonne. »

Comme Houston est plombé par les absences, la franchise ne panique pas. Quand le groupe sera complet et aura pu s’entraîner ensemble, un certain équilibre devrait être trouvé. Pourquoi pas pendant ces cinq jours de suite dans le Texas avec la réception du Magic, ce vendredi soir, puis des Lakers, deux fois, dimanche et mardi.

« On a du talent et il reste encore beaucoup de matches », annonce John Wall. « Quand on a des joueurs intelligents et talentueux, tout est possible », ajoute Stephen Silas. « Si le chantier était énorme et qu’on n’avait pas les joueurs capables de le faire, alors ce serait un problème. Mais j’ai confiance en eux. »