Les Rockets cherchent encore leur équilibre en attaque

Si les Rockets ont davantage de soucis à se faire avec leur défense, qui peine énormément en ce début de saison, ou à cause du possible départ de James Harden, leur attaque reste un sujet de préoccupation pour Stephen Silas.

Comme c’était la qualité principale des Texans sous l’ère Mike D’Antoni, le nouveau coach des Rockets n’avait pas l’intention d’entamer une révolution mais simplement d’opérer quelques changements. Après cinq matches, les différences sont là mais pas la réussite. Houston affiche seulement la 1″e attaque de la ligue à l’efficacité, et la 12e aux points par match.

« Le système est nouveau, donc il est évident qu’on est encore en période d’ajustement », concède Eric Gordon pour le Houston Chronicle. « Il y a beaucoup de nouveaux joueurs aussi. Par conséquent, cela va demander du temps. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. »

Avec seulement 101 points de moyenne sur les deux dernières rencontres (contre Sacramento et Dallas), Houston cherche encore son équilibre. Entre des isolations pour James Harden ou John Wall et un jeu plus collectif et varié.

« La frontière est ténue », reconnaît le coach. « Comme les deux joueurs sont bons dans ce domaine, je ne veux pas leur retirer ça. Mais je ne veux pas que des joueurs restent statiques et les regardent. C’est différent aussi parce qu’on a Christian Wood, qui apporte un dynamisme qui n’était pas là avant. On ne veut pas jouer en isolation à chaque fois, c’est clair. »

Moins d’isolations et de shoots à 3-pts

Les chiffres montrent effectivement que Stephen Silas a réussi à réduire les situations d’isolation, même si aucune équipe de la ligue ne s’appuie autant sur cette arme. Cette saison, les Rockets en utilisent 14.8 par match. La saison passée, c’était la moyenne du seul James Harden (22 par match pour toute l’équipe) !

De plus, alors que les Rockets étaient l’équipe la plus prolifique à 3-pts la saison passée, en 2020/2021, ils sont désormais seulement la huitième formation la plus gourmande en tirs primés par match (38 contre 45 en 2019/2020).

Ce qui peut expliquer ce retard à l’allumage, outre les recrues et le changement de coach, ce sont les difficultés défensives, notamment au rebond. Houston a besoin de retrouver de la solidité sous le cercle, de mieux bloquer pour s’offrir des transitions où un John Wall pourrait faire très mal par exemple.

« Tout le monde veut jouer vite et avec plus de cadence, mais on a des choses à faire avant pour que cela se produise », rappelle d’ailleurs Stephen Silas. « On n’a pas été bon au rebond déjà. La défense, c’est le moteur de l’attaque et de nos transitions. »