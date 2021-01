Le MVP de la nuit : Luka Doncic confirme sa montée en régime

Revenu de cette intersaison automnale écourtée avec quelques kilos en trop, Luka Doncic prouve soir après soir que le passage à la nouvelle année lui a fait le plus grand bien.

Après avoir signé 27 points, 15 rebonds et 7 passes face au Heat, puis 33 points, 16 rebonds et 11 passes contre les Rockets, le Slovène a compilé 38 points, 9 rebonds et 13 passes, dans la victoire des Mavericks chez les Nuggets, cette nuit. Avec son meneur All-Star, la franchise texane n’a ainsi toujours pas perdu en 2021, puisque leur seule défaite est intervenue sans lui, sur le parquet des Bulls.

Opposé à un autre génial basketteur européen, à savoir Nikola Jokic (38 points, 11 rebonds, 4 passes), Luka Doncic a parfaitement su alterner toute la soirée entre distribution pour ses coéquipiers (dont Maxi Kleber) et alimentation du scoring. Preuve en est, au-delà du simple fait de frôler un nouveau triple-double, il établit surtout ses nouveaux records aux points (38) et aux passes décisives (13) cette saison.

La défense et la gestion du « money time » également en progrès

Autre aspect dans lequel Luka Doncic a affiché de gros progrès cette nuit : la défense. Symbole de son activité de ce côté du parquet, il termine la rencontre avec un total de 4 interceptions.

« Je pense que ma défense progresse match après match et c’est ce que je m’efforce de faire », confie le Rookie de l’année 2019. « J’essaie de jouer le plus dur possible, afin que personne ne puisse m’attaquer facilement. »

À l’arrivée, les joueurs de Dallas l’emportent surtout après prolongation, à l’issue d’un match au couteau au cours duquel ils ont longtemps été menés au score. Une bonne nouvelle pour les hommes de Rick Carlisle, pas véritablement habitués à s’imposer dans ce genre de rencontres disputées, depuis la saison dernière.

« Comme je l’ai déjà dit lors de ces deux dernières saisons, nous allons apprendre de ces choses-là », estime Luka Doncic. « Je dois me comporter en leader dans ces moments-là. Et je trouve qu’aujourd’hui nous avons été plutôt bons à ce niveau. »

Le Slovène peut effectivement se réjouir de la performance de son équipe, combattive du début à la fin malgré de gros trous d’air, en raison d’une adresse en berne en première période. Après la pause, tout s’est cependant amélioré pour les Mavs, qui se sont mis à prendre confiance en attaque et faire davantage souffrir les Nuggets, sous l’impulsion de leur prodige de 21 ans, notamment impliqué sur 29 des 38 derniers points des siens.

Avec le résultat que l’on connaît : un succès, le troisième en quatre matchs, pour repasser à un bilan équilibré (4-4).