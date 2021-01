Les Lakers prêts à revenir à la Maison Blanche

Depuis 2016, et les Cavaliers, aucun champion NBA n’a mis les pieds à la Maison Blanche comme le veut pourtant la tradition. En 2017, les Warriors n’étaient ainsi pas très chauds pour s’y rendre, et face à ces hésitations, Donald Trump avait carrément annulé l’invitation à Stephen Curry et compagnie.

Depuis, Donald Trump n’a jamais cessé de s’en prendre à la NBA, se moquant des audiences et des actions sociales des joueurs, et les relations étaient glaciales. Mais la future intronisation de Joe Biden va réchauffer l’ambiance, et Yahoo! Sports annonce que les Lakers sont prêts à répondre à l’invitation du nouveau Président des Etats-Unis.

Selon nos confrères, les joueurs comme les dirigeants estiment que c’est un honneur d’être reçus à la Maison Blanche, et il faudra sans doute attendre le déplacement des Lakers à Washington pour défier les Wizards.

A priori, ce sera après le mois de mars puisque la rencontre n’est pas programmée dans la première partie de saison.