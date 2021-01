La légende du taxi de Giannis Antetokounmpo racontée sur la Zoom Freak 2

En 2013, quelques mois après son arrivée aux États-Unis, Giannis Antetokounmpo fut un jour obligé d’aller à salle des Bucks en courant pour se rendre à un match, car il avait envoyé tout son argent à sa famille en Grèce et n’en avait pas gardé assez pour prendre un taxi. Un couple de fans l’avait finalement embarqué pour la fin du trajet, alors qu’il portait un coupe-vent, faute de mieux, malgré une température négative.

Une histoire mise à l’honneur par Nike sur la Zoom Freak 2, chaussure signature du double MVP, qui a parcouru beaucoup de chemin depuis son enfance dans les rues d’Athènes, et peut maintenant rouler en taxi. On appréciera la mention « off duty » à l’arrière de la chaussure gauche.

